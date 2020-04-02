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2020年4月2日星期四
港聞二
K場雀館夜總會關門 美容院准續開 昨刊憲生效 醫生批「做一半唔做一半」
政府Tg誤報美容院要關 業界陷混亂
Red MR斥倉卒：關戲院都有一日準備
限聚令告票周末可發 警官：法例訂明毋須警告
益誠大廈一周3確診 同層兩人染疫 相關樓層一梯兩伙變三伙疑劏房
美容院職員中招 唱K群組現二代傳播
染疫者曾抱 40日大嬰兒確診
疫情累南昌街組合屋延期入伙 內地預製件產量未復 房會成員：公營屋或延誤
業界料600食肆停業8萬人無薪假 張宇人引述林鄭：政府不會代繳租
補習社團體晤蔡若蓮爭次輪資助 稱教局願補漏
負壓病牀佔用率近七成 昨51確診六成未送院
區結成倡聘私醫助設臨時輕症醫院
港大醫科畢業試 15考生體溫超標送院
【疫境時刻】賽事雖停，腳步未停 學界賽取消 女拔飛人盼大學再續摘金夢
從安撫怕鬼女子到編印考生notes 民安隊檢疫中心管家 照顧衣食住
滯秘魯港人接通知 周五搭包機返港
飛機蒐氣象數據減 削天氣預報準確度
民建聯失業基金收逾1400申請 首批月中派
擅轉移用戶資料 Zoom在美捱告
駐軍直升機失事死傷未明 電塔「遭損毁」 中電未交代原因
7．21案一被告擬不認罪 「飛天南」拍鏡頭罵記者
7‧1衝擊立會 控方擬合併7案
旺角衝突拘54人 未涉限聚令
涉拉警衣阻追捕 電訊職員控阻差
至今7613人被捕 設反修例專屬法庭 司法機構：未必可行
基本法推廣開支 增加逾五成
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【Emily】《動物之森》熱爆 政界用嚟「示威」
【Emily】鍾國斌送口罩 為免申報財爺助手畀$700
【Emily】愚人節多人「宣布」參選
【Emily】立選及選民登記撥款 大增至11.68億
【Emily】葉劉「出關」最想恤髮行山
【Emily】支聯取消清明獻花
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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