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港聞二

基本法推廣開支 增加逾五成

【明報專訊】今年為《基本法》頒布30年，政制及內地事務局預計，今年度用於《基本法》推廣的預算開支將會增至2300萬元，增幅約53.3%。政制局指出，反修例風波下不少年輕學子因參與「違法暴力」行為被捕，令人痛心，教育局會因應學界需要加強《基本法》教育。

政制局：因應學界需要加強教育

政制局表示，今年為《基本法》頒布30周年，預算開支將由2019/20年度的1500萬元增至2300萬元，增幅約53.3%，預計推廣《憲法》及《基本法》的宣傳策略包括製作電視宣傳短片、以應用程式（App）及互聯網等電子媒介推廣；舉辦巡迴展覽、到訪不同地區及學校，以及資助非政府組織或民間機構舉辦《憲法》、《基本法》推廣及研究活動等。

擬製App電視短片推廣

立法會議員何君堯問及，經過反修例風波，政府會否加強大專院校及中小學對《基本法》及香港法治認知的推廣。政制局回覆稱，持續多月的社會事件，不少年輕學子因參與「違法暴力」行為被捕，「確實令人痛心」，表明教育局會因應學界需要，透過多元策略加強《基本法》教育，以配合課程及按學生程度，促進對《憲法》、《基本法》了解，提升他們對本港法治認知。

大灣區辦公室開支6170萬 飈七成

政府近年持續推廣「粵港澳大灣區」，在2020/21年度，粵港澳大灣區發展辦公室總預算開支約為6170萬元，較2019/20年度總開支的3600萬元大幅上升約71.4%，辦公室預計將開設8個新職位至23個職位，預算公務員人手開支為3400萬元，其他開支則約2770萬元。

此外，中央在前年9月起容許在內地居住、符合資格的港人申請領取內地居住證，截至今年3月初，逾20萬港人已申請港澳台居民居住證。

相關字詞﹕政制及內地事務局 基本法

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