至今7613人被捕 設反修例專屬法庭 司法機構：未必可行

拘43公務員 42停職

各政策部門陸續回覆議員就財政預算案的書面提問。公務員事務局書面回覆議員稱，截至今年2月29日，有43名公務員因為涉嫌參與反修例非法公眾活動被捕，正接受警方調查或被起訴，當中42人已被停職。局方稱，一般來說，停職人員若被落案起訴，可扣起不多於一半的薪酬。

「積極研究」公務員須宣誓擁護基本法

被問到會否要求所有公務員宣誓擁護《基本法》，局方稱「正積極進行研究」，包括考慮目的、期望達到的效果，以及在現行框架下是否已可做到。局方也探討不同方案可行性，並徵詢律政司和職方意見，目標在本屆立法會會期完結前完成相關研究工作。

被問到各法院處理2014年「佔領中環」、2016年「旺角暴動」及去年「反修例風波」的案件數目，劉嫣華回覆稱，截至今年3月1日各級法院已處理或正在處理的佔中案件共295宗、旺角事件共83宗、反修例案件共613宗。

律政司政務專員傅小慧書面回覆議員，引述保安局提供資料，去年6月9日至今年2月29日警務處就反修例事件共拘捕7613人，涉及罪行包括參與暴動、非法集結、傷人、襲擊致造成身體傷害、普通襲擊、縱火、刑事毁壞、襲警、阻礙警務人員執行職務、藏有攻擊性武器等。

法院專責小組研延長開庭設周六庭

對於設立專屬法院的建議，劉嫣華說「未必可行」，但稱司法機構已成立一個主要由相關法院領導組成的專責工作小組，探討措施確保相關案件獲迅速處理，當中包括按需要延長開庭時間、安排周六開庭、探討重用荃灣法院大樓的可能性等。