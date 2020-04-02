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至今7613人被捕 設反修例專屬法庭 司法機構：未必可行

【明報專訊】警方在反修例運動中共拘捕逾7000人，多名立法會議員向司法機構書面查詢設立專屬法院處理反修例運動案件是否可行。司法機構政務長劉嫣華回覆稱，設立專屬法院處理反修例運動的案件「未必可行」，指當中的刑事案件涵蓋多種罪行，相關的民事案件亦涉不同金額 ，認為按慣常做法排期在不同法庭審理是較為可取的做法。政府又稱，去年6月9日至今年2月底，警方因反修例事件共拘捕7613人。

拘43公務員 42停職

各政策部門陸續回覆議員就財政預算案的書面提問。公務員事務局書面回覆議員稱，截至今年2月29日，有43名公務員因為涉嫌參與反修例非法公眾活動被捕，正接受警方調查或被起訴，當中42人已被停職。局方稱，一般來說，停職人員若被落案起訴，可扣起不多於一半的薪酬。

「積極研究」公務員須宣誓擁護基本法

被問到會否要求所有公務員宣誓擁護《基本法》，局方稱「正積極進行研究」，包括考慮目的、期望達到的效果，以及在現行框架下是否已可做到。局方也探討不同方案可行性，並徵詢律政司和職方意見，目標在本屆立法會會期完結前完成相關研究工作。

被問到各法院處理2014年「佔領中環」、2016年「旺角暴動」及去年「反修例風波」的案件數目，劉嫣華回覆稱，截至今年3月1日各級法院已處理或正在處理的佔中案件共295宗、旺角事件共83宗、反修例案件共613宗。

律政司政務專員傅小慧書面回覆議員，引述保安局提供資料，去年6月9日至今年2月29日警務處就反修例事件共拘捕7613人，涉及罪行包括參與暴動、非法集結、傷人、襲擊致造成身體傷害、普通襲擊、縱火、刑事毁壞、襲警、阻礙警務人員執行職務、藏有攻擊性武器等。

法院專責小組研延長開庭設周六庭

對於設立專屬法院的建議，劉嫣華說「未必可行」，但稱司法機構已成立一個主要由相關法院領導組成的專責工作小組，探討措施確保相關案件獲迅速處理，當中包括按需要延長開庭時間、安排周六開庭、探討重用荃灣法院大樓的可能性等。

相關字詞﹕公務員 財委會 反修例風波

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