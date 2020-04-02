旺角衝突拘54人 未涉限聚令

警方指出，前晚在旺角共拘捕43男11女，介乎12至70歲，涉嫌非法集結、在公眾地方行為不檢、藏有工具可作非法用途及盜竊等。當中警員於截停搜查期間分別於一名16歲女童、一名60歲女子及3名18歲至29歲男子身上檢獲一些懷疑屬於他人的八達通或信用卡，他們涉嫌盜竊被捕。警方亦發現一輛的士沿彌敦道慢線往旺角方向慢駛期間不斷響號及高聲播放音樂，車上亦有乘客伸手出窗揮舞旗幟，警員遂截停的士，車上3男1女介乎12至28歲，涉嫌在公眾地方行為不檢被捕。

學生動源3人搜出易燃品被捕

學生動源在facebook表示，召集人鍾翰林及兩名成員在旺角被搜出易燃物品，涉藏有工具可作非法用途被捕，其中一名成員在警車被警員推撞並拍打面部。

警方指出，前晚多次提醒在場者可能違反新實施的「限聚令」，警方在旺角一帶地區共截停搜查56名本地男子及19名本地女子，以口頭解釋、勸喻及警告方式，提醒在場者配合規例的要求，並向他們登記資料。警方稱，暫未以「限聚令」拘捕任何人或發出告票或傳票，但不排除保留追究權利。

大埔警署遭擲汽油彈 拘3中學生

凌晨2時許，有人在大埔安埔里向大埔警署投擲5枚汽油彈，其中3枚掉入警署範圍，在場埋伏的便衣警即時拘捕其中兩名男子，糾纏期間對方曾反抗，兩名警員受傷，其後在現場附近行人隧道拘捕多一名男子，3人涉縱火及襲警被捕。大埔警區助理指揮官（刑事）莊成逸表示，他們介乎16至18歲，就讀區內同一間中學。另外，警方前晚8時許在青山皇珠路拘捕一名23歲姓容男子，並在現場檢獲竹枝及自製路釘，涉嫌非法集結。

（反修例風暴）