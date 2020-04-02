7．21案一被告擬不認罪 「飛天南」拍鏡頭罵記者

案件合併共涉7被告 6月再訊

案件合併後，7名被告依次為運輸公司東主王志榮（54歲）、工程公司東主黃英傑（48歲）、商人林觀良（48歲）、商人林啟明（43歲）、燒烤場東主鄧懷琛（60歲）、「飛天南」吳偉南（57歲）及八鄉橫台山河瀝背村村長鄧英斌（61歲）。

6人未有答辯意向 5人續保釋

案中首被告王志榮昨透過律師表示不認罪，其餘6人則未有答辯意向。其中第五被告鄧懷琛沒有律師代表，他親自應訊，同意案件合併及押後，其他被告亦無表示反對。法官遂押後案件至6月9日再訊，予各被告索取進一步法律意見。

鄧懷琛被控兩項暴動罪及兩項串謀有意圖傷人罪，其餘6名被告則被控一項暴動罪及一項串謀有意圖傷人罪。控罪分別指出，7名被告去年7月21及22日，在西鐵元朗站、元朗站J出口外及元朗站和形點商場內，連同其他不知名者參與暴動，並意圖使他人身體受嚴重傷害。

【案件編號：DCCC888/19、11/20】

明報記者

（反修例風暴）