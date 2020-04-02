港聞

港聞二

7．21案一被告擬不認罪 「飛天南」拍鏡頭罵記者

【明報專訊】去年7月21日元朗白衣人襲擊事件中，「飛天南」吳偉南、河瀝背村村長鄧英斌在內的7人被捕，控以暴動及串謀有意圖傷人等罪，其中5人保釋。案件昨在區域法院再訊，法官正式將鄧英斌的案件與另外6人案件合併，一人擬不認罪，其餘被告未有答辯意向。其中「飛天南」吳偉南離庭時拍打本報記者鏡頭並指罵。

案件合併共涉7被告 6月再訊

案件合併後，7名被告依次為運輸公司東主王志榮（54歲）、工程公司東主黃英傑（48歲）、商人林觀良（48歲）、商人林啟明（43歲）、燒烤場東主鄧懷琛（60歲）、「飛天南」吳偉南（57歲）及八鄉橫台山河瀝背村村長鄧英斌（61歲）。

6人未有答辯意向 5人續保釋

案中首被告王志榮昨透過律師表示不認罪，其餘6人則未有答辯意向。其中第五被告鄧懷琛沒有律師代表，他親自應訊，同意案件合併及押後，其他被告亦無表示反對。法官遂押後案件至6月9日再訊，予各被告索取進一步法律意見。

鄧懷琛被控兩項暴動罪及兩項串謀有意圖傷人罪，其餘6名被告則被控一項暴動罪及一項串謀有意圖傷人罪。控罪分別指出，7名被告去年7月21及22日，在西鐵元朗站、元朗站J出口外及元朗站和形點商場內，連同其他不知名者參與暴動，並意圖使他人身體受嚴重傷害。

【案件編號：DCCC888/19、11/20】

明報記者

（反修例風暴）

相關字詞﹕有意圖而傷人罪 元朗721 暴動罪 反修例風波

上 / 下一篇新聞

K場雀館夜總會關門 美容院准續開 昨刊憲生效 醫生批「做一半唔做一半」
K場雀館夜總會關門 美容院准續開 昨刊憲生效 醫生批「做一半唔做一半」
政府Tg誤報美容院要關 業界陷混亂
政府Tg誤報美容院要關 業界陷混亂
Red MR斥倉卒：關戲院都有一日準備
Red MR斥倉卒：關戲院都有一日準備
限聚令告票周末可發 警官：法例訂明毋須警告
限聚令告票周末可發 警官：法例訂明毋須警告
益誠大廈一周3確診 同層兩人染疫 相關樓層一梯兩伙變三伙疑劏房
益誠大廈一周3確診 同層兩人染疫 相關樓層一梯兩伙變三伙疑劏房
美容院職員中招 唱K群組現二代傳播
美容院職員中招 唱K群組現二代傳播
染疫者曾抱 40日大嬰兒確診
染疫者曾抱 40日大嬰兒確診
疫情累南昌街組合屋延期入伙 內地預製件產量未復 房會成員：公營屋或延誤
疫情累南昌街組合屋延期入伙 內地預製件產量未復 房會成員：公營屋或延誤
業界料600食肆停業8萬人無薪假 張宇人引述林鄭：政府不會代繳租
業界料600食肆停業8萬人無薪假 張宇人引述林鄭：政府不會代繳租
補習社團體晤蔡若蓮爭次輪資助 稱教局願補漏
補習社團體晤蔡若蓮爭次輪資助 稱教局願補漏
負壓病牀佔用率近七成 昨51確診六成未送院
負壓病牀佔用率近七成 昨51確診六成未送院
區結成倡聘私醫助設臨時輕症醫院
區結成倡聘私醫助設臨時輕症醫院
港大醫科畢業試 15考生體溫超標送院
港大醫科畢業試 15考生體溫超標送院
【疫境時刻】賽事雖停，腳步未停 學界賽取消 女拔飛人盼大學再續摘金夢
【疫境時刻】賽事雖停，腳步未停 學界賽取消 女拔飛人盼大學再續摘金夢
從安撫怕鬼女子到編印考生notes 民安隊檢疫中心管家 照顧衣食住
從安撫怕鬼女子到編印考生notes 民安隊檢疫中心管家 照顧衣食住
滯秘魯港人接通知 周五搭包機返港
滯秘魯港人接通知 周五搭包機返港
飛機蒐氣象數據減 削天氣預報準確度
飛機蒐氣象數據減 削天氣預報準確度
民建聯失業基金收逾1400申請 首批月中派
民建聯失業基金收逾1400申請 首批月中派
擅轉移用戶資料 Zoom在美捱告
擅轉移用戶資料 Zoom在美捱告
駐軍直升機失事死傷未明 電塔「遭損毁」 中電未交代原因
駐軍直升機失事死傷未明 電塔「遭損毁」 中電未交代原因
7‧1衝擊立會 控方擬合併7案
7‧1衝擊立會 控方擬合併7案
旺角衝突拘54人 未涉限聚令
旺角衝突拘54人 未涉限聚令
涉拉警衣阻追捕 電訊職員控阻差
涉拉警衣阻追捕 電訊職員控阻差
至今7613人被捕 設反修例專屬法庭 司法機構：未必可行
至今7613人被捕 設反修例專屬法庭 司法機構：未必可行
基本法推廣開支 增加逾五成
基本法推廣開支 增加逾五成
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】《動物之森》熱爆 政界用嚟「示威」
【Emily】《動物之森》熱爆 政界用嚟「示威」
【Emily】鍾國斌送口罩 為免申報財爺助手畀$700
【Emily】鍾國斌送口罩 為免申報財爺助手畀$700
【Emily】愚人節多人「宣布」參選
【Emily】愚人節多人「宣布」參選
【Emily】立選及選民登記撥款 大增至11.68億
【Emily】立選及選民登記撥款 大增至11.68億
【Emily】葉劉「出關」最想恤髮行山
【Emily】葉劉「出關」最想恤髮行山
【Emily】支聯取消清明獻花
【Emily】支聯取消清明獻花