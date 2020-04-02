駐軍直升機失事死傷未明 電塔「遭損毁」 中電未交代原因

本報昨再向解放軍駐港部隊及保安局查詢事件中是否有軍人傷亡及涉事機型，駐軍截稿前無回應，保安局連續第二天回應稱，會與駐軍了解事件詳情。

村民曾見大批軍人到場 「圍住晒唔畀過」

大帽山雷公田村村民黎先生說，事發翌日曾見約20多輛軍車及大批軍人到場，「十幾架大軍車，細軍車又10幾架」，氣氛緊張，「圍住晒唔畀過」。甲龍村村民群姐說，事發時突然停電，「熄一熄之後又着番」，住在該處數十年未遇過。她又說，平日常見有軍機在附近「演習」。

九龍新界周一下午曾電壓驟降

本報昨發現清潭村對上山坡有一座電塔頂部其中一邊金屬架疑遭壓毁，中電昨早派出4輛工程車到大帽山甲龍林徑一帶檢查及維修，3名工人在電塔上工作，現場大霧，能見度低。

周一下午近5時，九龍及新界最少有42宗困𨋢報告。中電昨發新聞稿稱，周一下午4時48分，中電連接屯門龍鼓灘至沙田的40萬伏特架空電纜出現故障，引致高壓供電系統錄得短暫電壓驟降，歷時少於0.1秒，其間電力供應沒有中斷。中電昨派出工程人員到肇事地點檢查，初步檢查顯示，電塔及電纜「遭損毁」。調查仍然進行中。