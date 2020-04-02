擅轉移用戶資料 Zoom在美捱告

活躍用戶按年增378%

根據移動應用分析平台Apptopia數據，截至3月22日，Zoom每日活躍用戶較去年同期增長378%；每月活躍用戶數量增長186%。在美國，一名用家3月30日入稟加州法院作集體訴訟，稱Zoom在沒有知會用戶下將資料轉交第三方如fb，控告Zoom沒有保障用戶資料。紐約州檢察總長詹姆斯（Letitia James）去信Zoom查問其保安措施，Zoom回應稱公司重視用戶私隱、安全和信任。

私隱署籲避用其他帳戶登入

香港私隱專員回覆查詢時稱，注意到Zoom的海外用戶、包括政府，就使用該程式的風險受警告，Zoom就此更新iOS手機應用程式，取消相關資料轉移功能。

專員建議用家更新手機應用程式，並以專為Zoom而建立的帳戶登入，盡量避免使用其他帳戶，減低個人資料遭轉移或外泄風險。

IT教師倡閒置時遮鏡頭

無線科技商會執行委員李勁華解釋，不少網站或軟件例如Zoom，用戶可以fb等不同社交平台帳戶登入，相關程式會掌握其設備型號、所在位置等資料，但資料無法配對用戶身分，故此建議用家避免以fb帳戶登錄Zoom。

資訊科技教育領袖協會主席、英華書院資訊科技統籌教師黃健威說，學界沒特別擔心使用Zoom會令登錄時間、IP地址等資料外泄，反擔心早前傳出Zoom自動開啟用家鏡頭的新聞，建議用家毋須使用鏡頭時，使用物件遮蓋。