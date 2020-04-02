民建聯失業基金收逾1400申請 首批月中派

據民建聯公布，申請者失業前有32.6%從事飲食業、16.4%建築業、7.8%是零售業、服務和裝修業分別有6%，運輸業是5.8%。申請個案中，夫婦其中一人失業的佔31.3%，46%夫妻同時失業，22.7%為單親家庭。有11%失業逾3個月，27%失業前收入低於1萬。該黨蔣麗芸指出，疫情令各行各業全面受影響，申請者中很多人已失業數月，部分自去年反修例運動起開工不足，申請援助家庭很多居於劏房，失業前收入低於1萬元，現時「隨時無錢開飯」。

蔣麗芸稱，審批主要靠申請人誠實，申請表上有聲明要求上述資料正確，否則會追究，又會要求申請者提供公司的解僱或結業通知等。李慧琼呼籲政府設立失業援助金，創造臨時職位，如社區清潔工等；第二輪防疫抗疫基金必須為僱員提供援助。

工聯會早前成立「緊急失業慰問基金」，會長吳秋北稱早前籌得1500萬元，會向每宗申請定額提供3000元援助，第一輪已截止申請。首輪收到8000份申請，但只會批出5000宗，正詳細審批，並要求申請者提供強積金供款文件證明失業。

（抗疫新階段）