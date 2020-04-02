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飛機蒐氣象數據減 削天氣預報準確度

【明報專訊】新型冠狀病毒蔓延全球，多國採取「鎖國」政策，並呼籲國民減少外遊，全球客機航班大減。香港天文台表示，3月下旬個別日子由飛機蒐集的氣象數據只及去年同期兩成，但強調仍有其他高空探測及衛星等數據，故難具體量化對日常天氣預報的實質影響。

不過，香港氣象學會發言人梁榮武表示，飛機主要蒐集高空的氣象數據，距離地面較高，與人造衛星及地面監測站等，都是氣象預報系統的一環，倘缺少其中一項數據，都會影響天氣預報準確度，「差別在於程度大小」。

天文台：主要涉高空數據 仍有衛星探測

天文台表示，聯同國泰航空及國泰港龍參與世界氣象組織的「飛機氣象數據下傳」（AMDAR）計劃，另亦透過數據交換，收取本地及海外飛機氣象數據。透過AMDAR計劃，去年每日平均約有10萬多個數據點，以高空風為例，今年3月28日的數據量只及去年同時段的兩成多，主要因疫情爆發後各國減少航空交通所致。

天文台又稱，飛機提供大氣層上空、即10至12公里高空的氣象數據，而除了飛機提供數據，天文台的數值天氣模式主要靠衛星提供大氣上層的數據。外國一些氣象中心過去模擬實驗顯示，剔除所有飛機數據會影響數值模式的表現，對於北半球航機飛行高度（約10至12公里）的短期預測，準確度可降低達一成，但對地面氣壓的影響較少，準確度降低約3%左右。

全球航班大減，歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）數據顯示，在3月3日至23日期間，全球航班提供的氣象報告減少42%，而在正常情况下，這些數據可以令6小時天氣預報誤差減少15%至30%。ECMWF指出，飛機提供的氣象數據，重要性僅次於人造衛星。

（抗疫新階段）

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