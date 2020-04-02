滯秘魯港人接通知 周五搭包機返港

利馬經倫敦返港 機票3萬元

包機暫定秘魯時間周五啟程回港。據悉，是次港府以英國航空（British Airways）航班，由利馬接載港人經倫敦返港，亦會安排內陸機接載於當地城市庫斯科的港人。有別日本及武漢包機行動，是次不會有港府人員到當地協助，港人亦需自費，由庫斯科到利馬機位需約6000港元，利馬經倫敦返港機位約3萬元。

政府發言人表示，入境處原計劃派員到當地，但當地中國大使館表示，秘魯實施嚴格出入境及檢疫安排，特區政府人員進入亦須檢疫14天。處方已準備加強各方聯繫，並請使館人員於當地打點，照顧返港港人。

怕10月大兒子機上感染 港人夫婦不上機

滯留庫斯科港人黃先生昨晚稱，已收到入境處通知，他會乘坐該包機，但暫未收到從庫斯科到利馬的航班安排。攜同10個月大幼童於秘魯的港人夫婦向本報表示，擔心兒子在機上受感染，暫不打算乘專機返港。於庫斯科旅舍與確診者接觸的S小姐（化名）正接受強制隔離，估計自己未能上機。

公民黨立法會議員譚文豪表示，接獲持香港身分證港人求助，指自己因持南非而非香港護照，中國大使館拒向他發許可證以便他到機場。本報昨向駐當地中國及南非大使館查詢，截稿前未獲回覆。

港府發言人表示，正積極與外交部駐港特派員公署及中國駐秘魯大使館跟進，協助安排專機接載身處庫斯科的30多名港人前往利馬，而身處其他地點的港人會經當地旅行社或交通服務公司協助前往利馬機場，再乘坐專機離開秘魯。

立法會議員涂謹申認為，秘魯疫情不算最嚴重，建議政府要求返港者先到亞博檢測中心化驗，呈陰性則可居家檢疫。

政府早前安排包機接載滯留湖北港人返港，政制及內地事務局昨回覆立法會就特別財委會的提問，提及上月首批共4班專機費用約740萬元。

（抗疫新階段）