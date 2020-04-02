從安撫怕鬼女子到編印考生notes 民安隊檢疫中心管家 照顧衣食住

署理參事：抗疫規模挑戰超SARS

民安處署理參事鍾艷表示，民安隊在檢疫中心負責營友的「衣食住行」，現時每日派出約260人支援各中心。面對疫情，她說現時抗疫規模、人手分配等挑戰比SARS、豬流感時更大，「完全反轉過去的概念」。

滯留日本鑽石公主號及湖北武漢的港人於2至3月相繼乘包機返港，民安處行動及訓練主任王少珊憶述當時一下子有百多人入營，許多人情緒鼓譟，曾有人提出無理要求，如要求吃麥當勞、叉燒；亦有人稱要吃乳酪，託家人送雪櫃，最終遭拒。

不過，鍾艷說，曾有一名父親盼將電磁爐及嬰兒食物送給妻子煮糊仔給兒子，基於人道考慮，最終容許。王少珊亦說，曾有應屆文憑試考生希望溫習，民安隊員協助編印筆記。

民安隊在各個檢疫中心內設有「營友熱線」。少年團E中隊E22分隊指揮官陳俊豪稱，曾安排一名20多歲的女子入住鯉魚門公園度假村，當時最小的房間亦是6人房，女子晚上致電稱，「我好驚，我成世人未瞓過側邊無人瞓嘅房」，要求調房。陳說，晚上調房不便，故隊員一路開解並嘗試說服她，「但講講下都瞓着咗」。

前線醫護 公餘再披戰袍：

除了在醫院 還可做什麼幫到社會？

疫情持續爆發，前線醫護以及其他支援人員疲於奔命。身為屯門醫院胸肺外科醫生的訓練學校助理參事黃康頤站在抗疫前線，公餘時仍支援民安隊，他是今年1月首個檢疫中心、麥理浩夫人度假村的先頭部隊，其後亦到不同檢疫中心照顧隔離者。

對於受感染風險，本為醫生的黃康頤說：「我們平時都會做霧化程序，那些更加高風險。反而我去到隔離營更加舒服，相對安全，因為他們（隔離者）不是懷疑或確診個案。」

他承認醫院工作確實忙碌，但12歲便加入民安隊的他，為的是救急扶危︰「特別在這段時間，社會很需要我們。我經常想，除了在醫院所做的， 我可以做什麼，以幫到這個社會？」

明報記者 何郁慧

（抗疫新階段）