【疫境時刻】賽事雖停，腳步未停 學界賽取消 女拔飛人盼大學再續摘金夢

明報記者 陳冬綾

學界賽正式取消那日，櫻心收到田徑隊老師WhatsApp通知，「其實第一次話延期時，都知道唔會咁簡單」。學界賽對櫻心來說是突破和表現自己的舞台，「係年少先可以參加，人生中得幾個機會」。櫻心在800米香港青年排名第二、1500米排名第五。從未在學界場上奪得1500米金牌的她，本期待在最後一年圓冠軍夢、破個人紀錄。如今因疫情失去機會，櫻心坦言：「係有唔開心，覺得有遺憾。」

備戰文憑試 每周抽空3天練跑

櫻心自中二那年轉校到拔萃女書院後，一直代表學校出戰學界田徑賽。她首年越級挑戰B grade 800米賽事便奪得金牌、1500米奪銅牌。打後的日子，櫻心為了不讓自己退步，頻頻練習，即使文憑試在即，仍每星期抽空練跑，希望以最佳狀態迎接最後一年學界，「3時40分放學，6時至8時練跑，中間的時間用來溫書。」一星期裏，櫻心有兩天這樣過，另於周六抽兩小時練跑。

對學界的情意結，建立於過去4年的美好回憶和現場的熾熱氣氛。櫻心試着以文字將賽場搬到眼前：「有唔同學校，男女同學都不停叫口號打氣，坐滿整個觀眾席。」置身其中，櫻心感到亢奮，「個氣氛真係會令人好想繼續留喺個度」。

運動員心態看DSE延期：

唔知幾時有大賽 幾時都要做到最好

疫情爆發前，櫻心幻想過所有賽事結束後，與隊員留在田徑場拍照的畫面，「覺得係圓滿的落幕」。田徑場上的美好，現只停留於幻想。櫻心調節心態，積極面對現實。即使賽事取消，她仍堅持在家中做體能訓練保持狀態，迎接將來的比賽，又期待下年以舊生身分回到賽場，為師妹打氣。

同時經歷文憑試延期，櫻心以同一種「運動員心態」應對，「小學開始練田徑，已習慣咗幾時都要做到最好，因為唔知幾時有大賽，要令自己水平提升，迎接挑戰」。雖然她也表示「好想快點考完、快點算」，但現時多出一個月溫習，櫻心認為未必是壞事，她引用中文老師教的一句話形容當下：「無論頭上是怎樣的天空，我準備承受任何風暴。」

賽場經驗應對疫下日常：

平靜積極逆流而上

賽場上，如情緒大起大落，表現便會不穩；這是櫻心的「經驗之談」。將場景由賽場拉出，回到疫下日常，櫻心同樣保持一顆平靜、積極的心逆流而上，一直步履不停。

（抗疫新階段）