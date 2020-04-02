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區結成倡聘私醫助設臨時輕症醫院

【明報專訊】近日本地出現多個感染新型冠狀病毒群組，涉及酒吧及卡拉OK等，醫管局前管理層區結成認為，政府跟着疫情而升級的防疫措施是太慢，未能幫醫院守住防線，認為政府應有超前規劃，預計未來情况而及早部署。區又認為，需設「臨時醫院」接收輕症患者，但擔心醫管局人手不足，建議政府必要時徵召私家醫生協助。

稱政府措施慢 未幫醫護守住防線

中大生命倫理學中心總監、醫管局前質素及安全總監區結成昨早出席港台節目《千禧年代》時表示，近日本地個案增加，政府在疫情有新發展後才評估、推出新措施，整體上較慢，未能幫醫院守住防線，「食肆要管4人聚集，為何不管打麻將和卡拉OK？於是就有卡拉OK群組感染」。他認為政府應預計未來兩三周有何高風險因素，提早採取行動。

區結成認為，其中一項需及早規劃的是「臨時醫院」，將病毒量很低、接近康復的病人集中在該處，將醫院牀位留給新確診、傳染性較高的病人。他又說，醫管局人手緊絀，若要開臨時醫院，政府或需大規模徵召私家醫生協助。

醫學會會長何仲平認為，若照顧低風險患者，應有不少私家醫生響應，估計臨時醫院所需人手不多，每5至10名病人需1名護士照顧，一間病房、30名病人需1名醫生，相信有足夠的私家醫護願參與。

食衛局：會與醫局探討可行措施

本報向醫管局查詢是否有足夠人手應付臨時醫院工作，醫管局稱會繼續密切監察疫情，配合及與政府商討整體防疫策略。至於政府是否需徵召私家醫生協助，食衛局稱，醫管局一直有招聘私營市場醫護支援，政府會繼續密切留意疫情發展和監察公立醫院服務情况，與醫管局探討有助紓緩公立醫院服務的可行措施。

本報向多間私家醫院查詢，港怡、香港港安、荃灣港安及明德國際醫院均表示，暫未收到政府要求協助臨時醫院工作；港怡、香港港安、荃灣港安另稱，有需要時會盡力配合。

（抗疫新階段）

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