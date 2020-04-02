負壓病牀佔用率近七成 昨51確診六成未送院

根據衛生防護中心昨晚公布資料，本港共有33名確診者未送院，其中昨日確診51人中有29人未送院；另有兩名於3月30日及兩名於31日確診的患者仍未送院。

醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，入境旅客人數下跌，而早前入境須接受家居檢疫者陸續現病徵，如按照以往做法，送該批人到急症室後直接入住負壓病房做病毒測試及等候結果，將令一線病牀供應緊張。

醫管局為減輕公院壓力，加上亞博館仍有容量可接收更多懷疑個案，劉家獻稱，上月起陸續將家居檢疫期間出現病徵的入境者安排到亞博館。他說當局已徵詢傳染病、微生物學系等專家，醫護會穿著保護衣，確保感染控制措施妥當。

此外，醫管局至昨午共啟用1017張負壓病牀，比前日增加一張；負壓病房522間，比前日少12間，兩者佔用率均比前日增加兩個百分點至68%及78%。他解釋，當局在部分負壓病房增加牀位作「監察病房」用途，不符合負壓病房分類的要求，故病房數字上減少，但實質上正在使用的病房數目沒改變。

馬仲儀：討論出院條件太嚴謹可改

公共醫療醫生協會會長馬仲儀表示，前日與醫管局行政總裁高拔陞會面，她引述高拔陞指，局方不希望「無止境」地改裝普通病房，憂進一步影響醫院服務，需探討病人離院的出路。席間有提及將病人送往駿洋邨，但沒討論時間表。她說，會議討論到目前出院條件「太嚴謹」，前線同事認為可改為鼻咽及喉嚨樣本分別呈陰性一次可出院。

（抗疫新階段）