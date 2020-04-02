補習社團體晤蔡若蓮爭次輪資助 稱教局願補漏

料1600間結業 倡資助不分註冊與否

任偉豪稱，早前收集300多間行業數據，追蹤發現已有兩成倒閉，推算行內1600間教育機構已結業，部分轉為網上教學，惟家長興趣不大。他稱，今次教育局主動約見，稱會議交流「貼地」、態度正面。他說，目前有3400間私營教育機構持學校註冊。規模較小或提供非學術課程的機構在現行制度下毋須註冊，但他們提供畫畫、音樂、運動等教育課程，涉4000多間。他認為政府應向所有私營教育機構提供資助，不應以註冊與否來劃分。

教聯會昨亦聯同私立幼稚園、校巴等代表與蔡若蓮會面。主席黃錦良稱，不少學校反映「防疫特別津貼」不足，亦難按照「價低者得」原則採購口罩，希望局方放寬學校使用津貼的彈性，加大資助額。

教聯會稱津貼不足買口罩 倡放寬

教育局前晚（31日）向學校發信稱，強烈呼籲學校與承辦商共渡時艱，如豁免小賣部及飯堂停課期間的租金；延長午膳供應商合約，減免重新招標準備工作。局方稱，安排由法團校董會或校董會批准，妥為記錄；官立學校更應起示範作用。

（抗疫新階段）