業界料600食肆停業8萬人無薪假 張宇人引述林鄭：政府不會代繳租

稱次輪基金保就業 補助只夠支薪

張宇人引述特首稱，下一輪防疫抗疫基金會「保就業」，集中幫助企業，但不會為食肆繳付租金，估計下輪補助或只夠支付薪金。他又說已向特首表達，希望可寬免飲食業第二季差餉及地租，特首稱暫未有方案，尚在收集意見；而他說近日會收集業界長、短工人數及薪金中位數等資料並交給政府，另正蒐集減租及拒減租業主資料，不排除日後公開有關資訊，稱「飲食業一定會記住」。

另外，民建聯昨約見政務司長張建宗，民建聯議員陳克勤稱，首輪防疫抗疫基金未惠及美容、理髮、洗衣等行業，冀第二輪可補漏拾遺；同屬民建聯的葛珮帆稱，要求政府創造更多臨時職位，如聘失業者做防疫工作，包括社區清潔、支援被隔離家庭等。另一議員陳凱欣亦會見張建宗，倡政府以稅務優惠，令業主讓租戶延後交租、減租等，並為失業、開工不足或放無薪假的市民成立「特別補助金」。

飲食業職工總會主席郭宏興表示，政府最新防疫措施令飲食業情况更嚴峻，部分店舖乾脆停業14日，估計現時約600間食肆停業或結業，形容情况「驚人」。他說工會每天接到20至30個工友求助電話，估計約8萬從業員須放無薪假及開工不足，倡政府盡快設立失業現金津貼，每月上限1.4萬元。

導遊近人人無工開 工會助申保安牌

香港專業導遊總工會主席余莉華稱，幾乎每個導遊均無工開，政府支援措施杯水車薪，當局只資助從業員進修，但進修課程已停課，從業員無從獲得資助，建議政府設法協助經常帶團的約2000名導遊和約2200名領隊。香港旅遊聯業工會聯會理事長梁芳遠稱，將資助300名合資格會員的申領「保安牌」費用，協助會員轉工，並要求僱員再培訓局設網上教育，讓失業僱員可在家進修及獲再培訓津貼。

（抗疫新階段）