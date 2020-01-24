港聞

港聞一

業界料600食肆停業8萬人無薪假 張宇人引述林鄭：政府不會代繳租

【明報專訊】政府推出「限聚令」及限制食肆人數等防疫新規例，飲食業工會估計現有約600間食肆停業或結業，形容情况「驚人」，料約8萬從業員須放無薪假及開工不足，倡政府盡快發放失業現金津貼；飲食界立法會議員張宇人昨午與特首林鄭月娥會面，他於會後引述特首明確表示，不會為食肆繳付租金，並呼籲業主於4至6月減租一半。

稱次輪基金保就業 補助只夠支薪

張宇人引述特首稱，下一輪防疫抗疫基金會「保就業」，集中幫助企業，但不會為食肆繳付租金，估計下輪補助或只夠支付薪金。他又說已向特首表達，希望可寬免飲食業第二季差餉及地租，特首稱暫未有方案，尚在收集意見；而他說近日會收集業界長、短工人數及薪金中位數等資料並交給政府，另正蒐集減租及拒減租業主資料，不排除日後公開有關資訊，稱「飲食業一定會記住」。

另外，民建聯昨約見政務司長張建宗，民建聯議員陳克勤稱，首輪防疫抗疫基金未惠及美容、理髮、洗衣等行業，冀第二輪可補漏拾遺；同屬民建聯的葛珮帆稱，要求政府創造更多臨時職位，如聘失業者做防疫工作，包括社區清潔、支援被隔離家庭等。另一議員陳凱欣亦會見張建宗，倡政府以稅務優惠，令業主讓租戶延後交租、減租等，並為失業、開工不足或放無薪假的市民成立「特別補助金」。

飲食業職工總會主席郭宏興表示，政府最新防疫措施令飲食業情况更嚴峻，部分店舖乾脆停業14日，估計現時約600間食肆停業或結業，形容情况「驚人」。他說工會每天接到20至30個工友求助電話，估計約8萬從業員須放無薪假及開工不足，倡政府盡快設立失業現金津貼，每月上限1.4萬元。

導遊近人人無工開 工會助申保安牌

香港專業導遊總工會主席余莉華稱，幾乎每個導遊均無工開，政府支援措施杯水車薪，當局只資助從業員進修，但進修課程已停課，從業員無從獲得資助，建議政府設法協助經常帶團的約2000名導遊和約2200名領隊。香港旅遊聯業工會聯會理事長梁芳遠稱，將資助300名合資格會員的申領「保安牌」費用，協助會員轉工，並要求僱員再培訓局設網上教育，讓失業僱員可在家進修及獲再培訓津貼。

（抗疫新階段）

上 / 下一篇新聞

K場雀館夜總會關門 美容院准續開 昨刊憲生效 醫生批「做一半唔做一半」
K場雀館夜總會關門 美容院准續開 昨刊憲生效 醫生批「做一半唔做一半」
政府Tg誤報美容院要關 業界陷混亂
政府Tg誤報美容院要關 業界陷混亂
Red MR斥倉卒：關戲院都有一日準備
Red MR斥倉卒：關戲院都有一日準備
限聚令告票周末可發 警官：法例訂明毋須警告
限聚令告票周末可發 警官：法例訂明毋須警告
益誠大廈一周3確診 同層兩人染疫 相關樓層一梯兩伙變三伙疑劏房
益誠大廈一周3確診 同層兩人染疫 相關樓層一梯兩伙變三伙疑劏房
美容院職員中招 唱K群組現二代傳播
美容院職員中招 唱K群組現二代傳播
染疫者曾抱 40日大嬰兒確診
染疫者曾抱 40日大嬰兒確診
疫情累南昌街組合屋延期入伙 內地預製件產量未復 房會成員：公營屋或延誤
疫情累南昌街組合屋延期入伙 內地預製件產量未復 房會成員：公營屋或延誤
補習社團體晤蔡若蓮爭次輪資助 稱教局願補漏
補習社團體晤蔡若蓮爭次輪資助 稱教局願補漏
負壓病牀佔用率近七成 昨51確診六成未送院
負壓病牀佔用率近七成 昨51確診六成未送院
區結成倡聘私醫助設臨時輕症醫院
區結成倡聘私醫助設臨時輕症醫院
港大醫科畢業試 15考生體溫超標送院
港大醫科畢業試 15考生體溫超標送院
【疫境時刻】賽事雖停，腳步未停 學界賽取消 女拔飛人盼大學再續摘金夢
【疫境時刻】賽事雖停，腳步未停 學界賽取消 女拔飛人盼大學再續摘金夢
從安撫怕鬼女子到編印考生notes 民安隊檢疫中心管家 照顧衣食住
從安撫怕鬼女子到編印考生notes 民安隊檢疫中心管家 照顧衣食住
滯秘魯港人接通知 周五搭包機返港
滯秘魯港人接通知 周五搭包機返港
飛機蒐氣象數據減 削天氣預報準確度
飛機蒐氣象數據減 削天氣預報準確度
民建聯失業基金收逾1400申請 首批月中派
民建聯失業基金收逾1400申請 首批月中派
擅轉移用戶資料 Zoom在美捱告
擅轉移用戶資料 Zoom在美捱告
駐軍直升機失事死傷未明 電塔「遭損毁」 中電未交代原因
駐軍直升機失事死傷未明 電塔「遭損毁」 中電未交代原因
7．21案一被告擬不認罪 「飛天南」拍鏡頭罵記者
7．21案一被告擬不認罪 「飛天南」拍鏡頭罵記者
7‧1衝擊立會 控方擬合併7案
7‧1衝擊立會 控方擬合併7案
旺角衝突拘54人 未涉限聚令
旺角衝突拘54人 未涉限聚令
涉拉警衣阻追捕 電訊職員控阻差
涉拉警衣阻追捕 電訊職員控阻差
至今7613人被捕 設反修例專屬法庭 司法機構：未必可行
至今7613人被捕 設反修例專屬法庭 司法機構：未必可行
基本法推廣開支 增加逾五成
基本法推廣開支 增加逾五成
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】《動物之森》熱爆 政界用嚟「示威」
【Emily】《動物之森》熱爆 政界用嚟「示威」
【Emily】鍾國斌送口罩 為免申報財爺助手畀$700
【Emily】鍾國斌送口罩 為免申報財爺助手畀$700
【Emily】愚人節多人「宣布」參選
【Emily】愚人節多人「宣布」參選
【Emily】立選及選民登記撥款 大增至11.68億
【Emily】立選及選民登記撥款 大增至11.68億
【Emily】葉劉「出關」最想恤髮行山
【Emily】葉劉「出關」最想恤髮行山
【Emily】支聯取消清明獻花
【Emily】支聯取消清明獻花