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疫情累南昌街組合屋延期入伙 內地預製件產量未復 房會成員：公營屋或延誤

【明報專訊】疫情肆虐，本港建築工程進度亦受拖累。社聯於深水埗南昌街的首個組合社會房屋項目，原定今年第二季入伙，惟受疫情影響，內地廠房早前未能生產組合屋預製組件，令工程一度停擺，社聯料需延至第三季才入伙。有建築業人士稱，由於內地預製組件廠房仍未回復正常產量，不少工人亦未復工，預料同樣採用預製組件興建的公營房屋，建築進度亦受影響。有房委會建築小組成員稱，部分已建上蓋、距竣工1至2年的項目或出現延誤。

供89單位 輪候公屋3年者可申請

社聯南昌街社會房屋項目共提供89個單位，面積由130至293平方呎不等，早前宣布交予東華三院營運，申請對象為輪候公屋最少3年、目前居於劏房等不適切住房的低收入家庭或單身者。

改用W形喉管防疫 料本月可申請

社聯社會房屋共享計劃項目總監何俊傑回覆本報稱，南昌街項目原定今年第二季入伙，受內地疫情爆發影響，生產組合屋預製件的廣州廠房新年後未能復工，加上各省市實施「封城」，亦影響組合屋運輸、組裝等進度；縱使3月中復工，但不少來自湖北、武漢等地的工人仍無法復工，導致廠房生產進度較慢，未恢復正常產量。他表示經檢視後，預計至4月底才能完成組合屋工程，較原定延誤約2個月。

他稱，組合屋完成裝嵌後，仍需展開接駁喉管等工程，以及待屋宇署驗收，料會延至8、9月才入伙，社聯正計劃本月內接受申請。他續稱，因應疫情發展，為保障入住家庭，社聯已調整喉管設計，如改用「W形隔氣管道」以防止病毒經喉管傳播等。

社聯另一位於深水埗欽州街西、提供210個單位的社會房屋項目，最初預計最快本年底入伙，何俊傑表示，社聯仍與政府部門處理該地短租條款，料待今年第三季才能動工，並料明年底才完工。

香港建造商會第一副會長林健榮持有的公司負責承建南昌街項目，他說除了預製組件，部分建材原材料如碎石等，早前因疫情影響未能付運，至2月底才陸續紓緩。他說，公營房屋採用預製組件，包括單位外牆等，亦受早前內地廠房停工影響，預料影響興建進度。

有房委會建築小組成員稱，公營房屋絕大部分採用預製組件興建，部分已建上蓋、距竣工1至2年的項目，較大可能出現延誤，料較原來進度延誤1至2個月。運房局資料顯示，2021/22年度落成、較大規模的公屋項目包括粉嶺皇后山項目、屯門第54區項目等。

中大醫院稱疫情影響驗樓

除房屋項目，中大醫院早前在社交平台表示，該院原預計今年2月底前完成檢驗消防及樓宇程序，但受疫情影響需多等一段時間才能完成。按早前公布，中大醫院計劃本年下半年投入運作。

房委會回覆稱，根據工地紀錄，房委會各項工程包括皇后山項目，在農曆新年假期後已全部復工。房委會稱，因應疫情傳播風險，已敦促承建商提高工地和員工防疫措施，會監察疫情會否和如何對各項工程進度造成影響。

明報記者

（抗疫新階段）

相關字詞﹕房委會 武漢肺炎 南昌街 過渡性房屋 社聯

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