港聞

港聞一

染疫者曾抱 40日大嬰兒確診

【明報專訊】一名40日大嬰兒昨日確診，成為本港最小確診者。男嬰在滿月聚會時被一名確診者抱過，其後因發燒入院，目前要接受抗病毒藥治療。有藥劑師稱有關藥物有2%至10%現肝酵素上升風險，亦可影響心率。另有懷孕21周孕婦確診，成本港第二宗孕婦個案。衛生防護中心傳染病處主任張竹君呼籲，對嬰兒、老人及慢性病患者應「少探望、 少接觸」，因年輕人未必察覺自己有病。

施蛋白酶抑制劑 或損心肝需監察

張竹君昨稱，第462宗個案即曾到酒吧All Night Long的34歲女，3月20日曾出席確診男嬰的滿月聚會，其間抱過男嬰，其父母則呈陰性。醫管局總行政經理劉家獻指出，因嬰兒發燒，父母帶他到私家醫院檢測病毒，得悉陽性後入住伊利沙伯醫院兒科隔離病房，入院時發燒至38℃，但肺部影像、驗血和脊髓檢查正常。

劉續稱，醫院與家人商討後為男嬰處方液態蛋白酶抑制劑，目前情况穩定；又稱醫管局已出兒童治療指引，可用抗病毒藥蛋白酶抑制劑，副作用包括作嘔、肚瀉、影響肝功能等，會密切監察其肝功能。

21周孕婦中招 曾赴南美

張竹君說，確診孕婦自2月底至3月下旬到過智利、阿根廷和巴西，相信她在當地感染。劉家獻說，她因喉嚨痛、發燒入院，目前情况穩定，一般可考慮在孕婦身上用蛋白酶抑制劑和干擾素。

醫院藥劑師學會會長崔俊明指出，根據局內用藥指引可為嚴重確診兒童提供抗病毒治療，其中利巴韋林不適用於兒童和孕婦，因貧血等副作用多，更有動物實驗指或致畸胎；干擾素只適用12歲或以上者，也有動物實驗稱或影響胎兒，給孕婦使用需特別小心；蛋白酶抑制劑可處方予孕婦和足月嬰兒。

崔續稱，蛋白酶抑制劑分別有少於2%和2%至10%風險影響心率和致肝酵素上升，用藥期間需密切監察嬰兒心臟和肝臟情况，如有副作用或需停藥；由於蛋白酶抑制劑用少於14日，估計長遠影響風險低。他說，嬰兒發燒最擔心影響日後腦部發展，或因此決定及早用藥抑制嬰兒體內病毒。

早前外媒報道，美國芝加哥一名少於1歲的嬰兒確診後逝世。兒科醫生韓錦倫指出，一般認為兒童感染新冠病毒後有嚴重併發症機率小，他未清楚外國嬰兒死亡個案是否與本身疾病有關，料只屬個別個案。韓說，大部分感染兒童可靠支援治療康復，若現肺花、需氧氣治療就要考慮用抗病毒藥物；估計是次用蛋白酶抑制劑是因對嬰兒患病有擔憂，故早點用藥。

張竹君籲少探老幼 免播毒不自知

本港早前已有3名介乎16及22個月大嬰兒確診，確診10至20日但仍留醫，劉家獻稱情况穩定。至於有否用抗病毒藥物、為何至今未能出院，醫管局不評論個別病人治療情况。張竹君認為，大眾應少探望和少接觸嬰兒、長者及長期病患者，年輕人或因症狀輕微未發現染病，在傳染期間接觸就可令對方染病。

（抗疫新階段）

上 / 下一篇新聞

K場雀館夜總會關門 美容院准續開 昨刊憲生效 醫生批「做一半唔做一半」
K場雀館夜總會關門 美容院准續開 昨刊憲生效 醫生批「做一半唔做一半」
政府Tg誤報美容院要關 業界陷混亂
政府Tg誤報美容院要關 業界陷混亂
Red MR斥倉卒：關戲院都有一日準備
Red MR斥倉卒：關戲院都有一日準備
限聚令告票周末可發 警官：法例訂明毋須警告
限聚令告票周末可發 警官：法例訂明毋須警告
益誠大廈一周3確診 同層兩人染疫 相關樓層一梯兩伙變三伙疑劏房
益誠大廈一周3確診 同層兩人染疫 相關樓層一梯兩伙變三伙疑劏房
美容院職員中招 唱K群組現二代傳播
美容院職員中招 唱K群組現二代傳播
疫情累南昌街組合屋延期入伙 內地預製件產量未復 房會成員：公營屋或延誤
疫情累南昌街組合屋延期入伙 內地預製件產量未復 房會成員：公營屋或延誤
業界料600食肆停業8萬人無薪假 張宇人引述林鄭：政府不會代繳租
業界料600食肆停業8萬人無薪假 張宇人引述林鄭：政府不會代繳租
補習社團體晤蔡若蓮爭次輪資助 稱教局願補漏
補習社團體晤蔡若蓮爭次輪資助 稱教局願補漏
負壓病牀佔用率近七成 昨51確診六成未送院
負壓病牀佔用率近七成 昨51確診六成未送院
區結成倡聘私醫助設臨時輕症醫院
區結成倡聘私醫助設臨時輕症醫院
港大醫科畢業試 15考生體溫超標送院
港大醫科畢業試 15考生體溫超標送院
【疫境時刻】賽事雖停，腳步未停 學界賽取消 女拔飛人盼大學再續摘金夢
【疫境時刻】賽事雖停，腳步未停 學界賽取消 女拔飛人盼大學再續摘金夢
從安撫怕鬼女子到編印考生notes 民安隊檢疫中心管家 照顧衣食住
從安撫怕鬼女子到編印考生notes 民安隊檢疫中心管家 照顧衣食住
滯秘魯港人接通知 周五搭包機返港
滯秘魯港人接通知 周五搭包機返港
飛機蒐氣象數據減 削天氣預報準確度
飛機蒐氣象數據減 削天氣預報準確度
民建聯失業基金收逾1400申請 首批月中派
民建聯失業基金收逾1400申請 首批月中派
擅轉移用戶資料 Zoom在美捱告
擅轉移用戶資料 Zoom在美捱告
駐軍直升機失事死傷未明 電塔「遭損毁」 中電未交代原因
駐軍直升機失事死傷未明 電塔「遭損毁」 中電未交代原因
7．21案一被告擬不認罪 「飛天南」拍鏡頭罵記者
7．21案一被告擬不認罪 「飛天南」拍鏡頭罵記者
7‧1衝擊立會 控方擬合併7案
7‧1衝擊立會 控方擬合併7案
旺角衝突拘54人 未涉限聚令
旺角衝突拘54人 未涉限聚令
涉拉警衣阻追捕 電訊職員控阻差
涉拉警衣阻追捕 電訊職員控阻差
至今7613人被捕 設反修例專屬法庭 司法機構：未必可行
至今7613人被捕 設反修例專屬法庭 司法機構：未必可行
基本法推廣開支 增加逾五成
基本法推廣開支 增加逾五成
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】《動物之森》熱爆 政界用嚟「示威」
【Emily】《動物之森》熱爆 政界用嚟「示威」
【Emily】鍾國斌送口罩 為免申報財爺助手畀$700
【Emily】鍾國斌送口罩 為免申報財爺助手畀$700
【Emily】愚人節多人「宣布」參選
【Emily】愚人節多人「宣布」參選
【Emily】立選及選民登記撥款 大增至11.68億
【Emily】立選及選民登記撥款 大增至11.68億
【Emily】葉劉「出關」最想恤髮行山
【Emily】葉劉「出關」最想恤髮行山
【Emily】支聯取消清明獻花
【Emily】支聯取消清明獻花