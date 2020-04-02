染疫者曾抱 40日大嬰兒確診

施蛋白酶抑制劑 或損心肝需監察

張竹君昨稱，第462宗個案即曾到酒吧All Night Long的34歲女，3月20日曾出席確診男嬰的滿月聚會，其間抱過男嬰，其父母則呈陰性。醫管局總行政經理劉家獻指出，因嬰兒發燒，父母帶他到私家醫院檢測病毒，得悉陽性後入住伊利沙伯醫院兒科隔離病房，入院時發燒至38℃，但肺部影像、驗血和脊髓檢查正常。

劉續稱，醫院與家人商討後為男嬰處方液態蛋白酶抑制劑，目前情况穩定；又稱醫管局已出兒童治療指引，可用抗病毒藥蛋白酶抑制劑，副作用包括作嘔、肚瀉、影響肝功能等，會密切監察其肝功能。

21周孕婦中招 曾赴南美

張竹君說，確診孕婦自2月底至3月下旬到過智利、阿根廷和巴西，相信她在當地感染。劉家獻說，她因喉嚨痛、發燒入院，目前情况穩定，一般可考慮在孕婦身上用蛋白酶抑制劑和干擾素。

醫院藥劑師學會會長崔俊明指出，根據局內用藥指引可為嚴重確診兒童提供抗病毒治療，其中利巴韋林不適用於兒童和孕婦，因貧血等副作用多，更有動物實驗指或致畸胎；干擾素只適用12歲或以上者，也有動物實驗稱或影響胎兒，給孕婦使用需特別小心；蛋白酶抑制劑可處方予孕婦和足月嬰兒。

崔續稱，蛋白酶抑制劑分別有少於2%和2%至10%風險影響心率和致肝酵素上升，用藥期間需密切監察嬰兒心臟和肝臟情况，如有副作用或需停藥；由於蛋白酶抑制劑用少於14日，估計長遠影響風險低。他說，嬰兒發燒最擔心影響日後腦部發展，或因此決定及早用藥抑制嬰兒體內病毒。

早前外媒報道，美國芝加哥一名少於1歲的嬰兒確診後逝世。兒科醫生韓錦倫指出，一般認為兒童感染新冠病毒後有嚴重併發症機率小，他未清楚外國嬰兒死亡個案是否與本身疾病有關，料只屬個別個案。韓說，大部分感染兒童可靠支援治療康復，若現肺花、需氧氣治療就要考慮用抗病毒藥物；估計是次用蛋白酶抑制劑是因對嬰兒患病有擔憂，故早點用藥。

張竹君籲少探老幼 免播毒不自知

本港早前已有3名介乎16及22個月大嬰兒確診，確診10至20日但仍留醫，劉家獻稱情况穩定。至於有否用抗病毒藥物、為何至今未能出院，醫管局不評論個別病人治療情况。張竹君認為，大眾應少探望和少接觸嬰兒、長者及長期病患者，年輕人或因症狀輕微未發現染病，在傳染期間接觸就可令對方染病。

（抗疫新階段）