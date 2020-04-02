美容院職員中招 唱K群組現二代傳播

曾服務確診客 有戴口罩照染疫

reenex昨證實該顧客3月25日到尖沙嘴iSQUARE的22樓分店做療程，昨即時關閉iSQUARE及北京道分店。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該職員不常為客人服務，但3月25日有女顧客（第504宗）指定要她服務，職員做臉部美容療程時有戴口罩，但顧客沒戴口罩，職員在服務患者後4日病發。翻查資料，顧客為62歲女子，美容當日病發，兩日後確診。

張竹君表示，美容期間職員與顧客近距離接觸，顧客不會戴口罩，職員亦會觸摸顧客臉部，過程中可能會傳播病毒，形容美容院為高危場所。

赴卡拉OK 7人全染疫

另外，上月24日7人到尖沙嘴Red MR唱卡拉OK的爆發群組，昨新增2人確診，即7人全部染疫，群組並出現第二代傳播。前日確診的29歲女子（第702宗）的家人（第752宗）昨日確診。

此外，早前爆疫的尖沙嘴酒吧All Night Long再多一名顧客染病，3月14日曾到該酒吧消遣。另有一名昨確診的26歲男子在3月17日曾到蘭桂坊及中環的酒吧。

（抗疫新階段）