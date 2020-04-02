益誠大廈一周3確診 同層兩人染疫 相關樓層一梯兩伙變三伙疑劏房

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，若鄰居染疫、並非共用廁所，不屬密切接觸者，提醒大廈保持公共地方環境衛生，住客出入大廈時戴口罩、勤潔手。

昨日新增確診者共28男和23女，介乎40日大至65歲，34人曾外遊，包括13名回港留學生。新增個案包括一名懷孕21周36歲孕婦和一名僅40日大男嬰，成本港第二宗孕婦和第四宗嬰兒個案（見另稿）。

兩人不認識 一與酒吧群組相關

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，其中一名確診者住在益誠大廈，任私人司機（第760宗），沒外遊紀錄，居於大廈3樓套房，有獨立廁所，為3月28日確診63歲男子（第525宗）鄰居。她說兩人不相識，需再調查曾否接觸，懷疑患者或在大廈公共地方受感染，會向同層住客收集深喉唾液檢測，並派員到大廈了解傳播途徑。

疑公共地方感染 大廈無保安

本報翻查資料發現，與63歲男患者相關的第477宗個案52歲女子亦居於同廈，她曾到謝斐道76號Dusk Till Dawn消遣，上月27日確診。該廈3名確診者病發日期在10天內，最早是上月22日，最遲31日。

綜合記者觀察及住客所述，大廈共11層，無保安駐守，主要為一梯兩伙，一樓兩間足浴店已暫停營業。記者所見，3樓有最少3個單位，4樓更有4個單位。高層住戶高先生說不擔心受感染，雖認同病毒能依附各種物件如門柄、𨋢掣，但做好個人衛生便足夠，仍會搭𨋢。

地政職員入境主任確診

此外，地政總署一名在北角政府合署22樓工作的25歲男職員昨確診（#748），與一名30歲男病人有流行病學關聯，張竹君稱二人曾一起用膳。據知該職員與患者用膳後翌日，即3月27日病發當日曾到北角政府合署上班。署方稱該職員辦公期間無與市民接觸。

至於昨確診29歲男子，為駐守港口管制組的入境事務主任。張說患者在辦公室工作，3月初曾與一名美國返港友人會面，對方曾流鼻水，但沒做病毒測試。她認為他有可能被該朋友傳染。據悉該科負責為經港口進出者提供出入境檢查服務，因疫情關係進出者減少，而確診員工為「超後勤」，相信沒接觸外來者。

張另證實前日確診56歲男子（第709宗）為3月23日確診的衛生署女醫生的丈夫，任職私人醫生，有一段時間沒上班。

明報記者

（抗疫新階段）