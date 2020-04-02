限聚令告票周末可發 警官：法例訂明毋須警告

警方食環康署衛署執法

政府近日新增兩條新規例，除禁止多於4人在公眾地方聚集的《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》第599G章，另一條限制餐飲業及各類場所營運的599F章，亦另授權多個政府部門人員可執法，執法人數可達3萬人。

一名警方指揮官說，政府近日趕忙印製「限聚令」告票，如無意外警方今日會收到，並給予前線警員發告票指示。他說，法例定明毋須給予警告，認為應嚴謹處理，若有違規，即向有關的人發告票。

衛署工會：忙抗疫 兼執法難負荷

本報向食環署及康文署等部門的工會查詢，均表示未收到任何有關「限聚令」的執法指示。前線衛生督察工會昨於facebook發帖，稱近日疫情瀕臨失控，前線衛生督察疲於奔命，四出到疫廈監督消毒，對於新訂立的599F章，又需到食肆及其他受規限處所檢查有否遵守新法例，工作量不勝負荷，工會要求部門因應疫情迫切性，集中人手處理直接與環境衛生有關的防護工作。

康文署康樂事務職員總工會會長張兆榮稱，政府授權大批公務員執法，「等市民以為好多人執法，增加阻嚇力」，事實上這些職系人員日常已非常忙碌，根本難以分身兼顧執法工作。

對於近日有稱警方一日內多次巡查同一間食肆，以及前日有警員在港鐵太子站附近，被指要求數名不相識市民站在一邊，然後向他們稱有可能因聚集而被票控，食衛局長陳肇始昨說不了解事件，未有評論，她稱政府頒布規例時，主要以公共衛生為大前提，強調規例有清晰指引，又稱新規例目的不是為「拉好多人」。

（抗疫新階段）