Red MR斥倉卒：關戲院都有一日準備

不怕K房染疫 顧客：食肆仲危險

本報記者昨午3時許到旺角Red MR觀察，僅得兩間房各有一至兩名顧客。至下午6時新規例生效，卡拉OK須關門，顧客即使未夠鐘亦要離開。

市民劉先生與太太昨唱K慶祝生日，但因封場而被迫提早離開。劉說不擔心在K房染疫，「食肆仲危險，人人不戴口罩坐在一起」。不過，他認同為了防疫，政府應一早關閉相關場所。被問到為何不響應政府避免外出的呼籲，他說「關閉了我便不會出來！」

Red MR公關向本報稱，政府宣布的新措施過於倉卒，上次關閉戲院等場所「都有一日時間預備」；公司對政府措施感無奈，「如果有病徵的人自律不外出，政府未必要走到這一步」。公關說希望政府可參考英國做法，補助停業期間八成人工。

雀友撐關館 職員稱手停口停

麻將館同受新規例規管。昨午政府刊憲前，本報到旺角一帶觀察，其中「永旺麻雀娛樂」幾乎全滿，非常熱鬧，大部分客人戴着口罩打牌。客人Anthony說，館內枱與枱之間距離「僅夠轉身」，也擔心染疫，所以每打兩三局便會洗手，「旁邊有人咳就馬上換另一枱」。他說支持政府關閉麻將館，「安全一點」。

政府昨3時許刊登憲報，「永旺麻雀娛樂」隨即關門，客人逐一離開。職員陳先生說薪金以日薪計算，「手停口停」，不過認同政府防疫是應該的，希望政府可補償。昨午6時許規例正式生效後，旺角、油麻地一帶麻將館已全部關門。

（抗疫新階段）