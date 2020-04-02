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政府Tg誤報美容院要關 業界陷混亂

【明報專訊】政府昨午突然刊憲，宣布規管美容院及按摩院等場所經營，官方Telegram「香港抗疫資訊頻道」下午3時許即發信息，稱該類場所要關閉。消息傳出後業界陷入恐慌，有美容院更立即停收客人，至傍晚6時新例正式執行前4分鐘，政府才出稿公布美容院及按摩院不用關閉。美容業總會創會主席葉世雄批評政府信息混亂，形容是向業界派送的「愚人節禮物」。食衛局長陳肇始昨晚為措施趕急表示「唔好意思」。

3時許刊憲 傍晚出稿4分鐘後實施

昨午約3時半，政府刊憲在《2020年預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）（修訂）規例》附表2的表列，加入美容院及按摩院等6類處所作規管，指明生效時間為昨午3時，當時各界均以為上述場所均須停業。昨午3時40分，政府Telegram發信息，描述「政府刊憲關閉美容院、卡拉OK……」，但信息其後修改，只稱將上述處所「納入規管範圍」。

昨午4時許，記者以顧客身分到訪多間美容院，業界反應亦不一，其中天水圍置富嘉湖商場內的Beauty M即時停收客人；而同一商場另一家「琥珀美容」向記者稱停業消息「失實」。

有店停收客 失半日生意

下午4時55分，立法會議員葛珮帆向傳媒發WhatsApp稱向當局查詢後，「美容院、按摩院及會址不需要關門」。政府則於下午5時56分發新聞稿，宣布4分鐘後，即下午6時，卡啦OK場所及麻將館要停業；美容院及按摩院可如常經營，但要為客人量體溫、提供搓手液等。

葉世雄批評政府刊憲未有具體內容，加上寫明生效時間是昨午3時，令業界誤以為要即時停業，為免違法，「有美容院即時停止客人療程，又通知客人取消預約」。他說業界近日回復六七成生意，昨日卻被政府消息「打沉」，「沒了半日生意」。他期望當局與業界溝通，商討方向，「起碼有無補貼都有個交代」。

政府解釋，程序上需要法例刊憲，就行業作出規管，局長才有可發出具體的執行指示。政府新聞處發言人回覆，關於Telegram頻道發放的資料，政府已更正。

（抗疫新階段）

相關字詞﹕香港抗疫資訊頻道 按摩店 美容院 停業 武漢肺炎 新型冠狀病毒肺炎 新冠肺炎

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