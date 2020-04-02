K場雀館夜總會關門 美容院准續開 昨刊憲生效 醫生批「做一半唔做一半」

行政會議昨日凌晨召開緊急會議，其後政府於昨午刊憲《2020年預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）（修訂）規例》，除早前要求關閉14天的6類處所（遊戲機中心、浴室、健身中心、遊樂場所、公眾娛樂場所、派對房間）外，新增卡拉OK場所、麻將天九耍樂處所、夜店或夜總會亦須關閉，昨午6時生效，為期14日，至本月15日。另外，修訂的規例亦要求美容院、按摩院、會址（club-house）須提供消毒潔手液，在內的人則須先量體溫及「在可行情况下」戴口罩。在餐飲場所或會所的卡拉OK和麻將天九活動也須暫停。

美容院按摩院會所須探熱戴口罩

有行會成員透露，上周會議已將規例的相關計劃定好，在適合和有需要時可即時動用。據了解，除昨日公布的處所，私人會所和髮型屋亦在考慮規管之列，並會因應情况考慮禁止食肆提供堂食。政府昨午3時許把新規例刊憲後未有即時公布內容，至下午5時56分才發新聞稿，稱規例於下午6時生效，引起混亂。（見另稿）

否認補鑊 陳肇始：迅速應變

政府上周曾稱毋須關閉卡拉OK，被問及昨日是否「補鑊」，陳肇始說一直有留意卡拉OK的風險，起初認為以規管餐飲的規例已適合，發現群組感染後立即處理，說政府是「迅速應變」；至於對美容院、按摩院及會所的要求則是「預防式」的做法。她說，「如做太多工夫，才發現沒需要，會受批評」。她解釋，政府今次修例是先把美容院、按摩院、會所等納入法律規管框架，如有關處所有更多感染案例，便可快捷宣布關閉有關處所。

抗疫督導委員會專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌稱，美容院空間相對小，未必空氣流通，職員為顧客面部美容時有感染風險，例如顧客咳嗽或打噴嚏，飛沫跌落牀單等，職員接觸後或受感染。

張竹君：美容近距離接觸屬高危

政府昨日公布一宗涉及美容院的感染個案，衛生防護中心傳染病處主任張竹君承認，美容期間職員與顧客近距離接觸，形容美容院為高危場所。

本身是醫生的立法會議員郭家麒批評港府防疫措施非深思熟慮，昨已出現美容院職員疑被顧客傳染的個案，當局仍未關閉美容院，認為在密室內美容有播毒風險。

梁子超：美容師按摩師恐成中間傳播鏈

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超亦批評政府不關閉美容院、按摩院及會所是「做一半不做一半」。他解釋，美容院及按摩院有直接身體接觸，「戴口罩非萬能」，其中做面部美容時，客人不會戴口罩，當出現社區傳播時，美容師及按摩師易成中間傳播鏈。他強調實行措施時應「長痛不如短痛」、「做盡點」，令付出的「兩周停業成本」值得。

行會成員湯家驊向無綫新聞稱，政府下一步應限制入境人數，例如每日上限50至100人，以阻截輸入個案。

明報記者

（抗疫新階段）

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