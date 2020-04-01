提前通知中一取錄 中學致歉

稱職員誤解安排

按教育局指引，參加派位的中學須於4月7日，以書面及電話通知其取錄的學生，不包括備取或落選學生。近日網上流傳有學生已收到王肇枝中學的錄取通知，未符指引。王肇枝中學校長鄭思宏回覆本報查詢時承認事件，他說職員誤以為需在指定日期前通知，遂於3月11日致電獲取錄學生的家長，校方知道做法不當後即時糾正，惟錄取名單上的40人，已有39人獲知結果。教育局稱已向學校了解及提醒，校方對這次錯誤致歉；局方無收到其他中學有類似情况的報告。

至於其他學校的準備情况，衞理中學校長藍正思稱，4月7日會致電通知家長，惟郵政服務因疫情添不穩定因素，會盡量確保家長當日收到信件。疫情之下，不少學校取消「面對面」升中面試安排，藍正思說不希望收生過分側重學業成績，盼了解學生談吐及態度，故雖取消了面試，但要求學生交不長於5分鐘的短片，而學生均很認真及用心拍片，如會在家轉換不同場景拍攝，亦有人加字幕等。