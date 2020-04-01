競委會擬接納3網上旅社改協議

刪要求房主「更平價」條款

競委會表示，根據現時該3間網上旅行社與本港住宿提供者的協議，住宿提供者提供的房價、房間條件或房源，必須與其他銷售渠道相等或更好。競委會認為協議會削弱競爭，對消費者沒好處，且可能有違《競爭條例》下的「第一行為守則」。

削弱競爭惹疑慮 將諮詢公眾

競委會稱該3間旅行社承諾刪除相關條款，做法能釋除疑慮，擬接受有關承諾，並會諮詢公眾，諮詢期於4月14日截止，屆時再決定是否接受。

姚思榮說，旅行社以數量換取低價是行內慣常做法，但不會寫在合約上。他說，網上交易沒有國界，增加網上旅行社與住宿提供者的議價條件，由於網上旅行社知名度高，「賣房」速度較快，住宿提供者必想依賴全球網站，近年情况更愈見明顯，變相可控制房價，消費者無法比較價格，故此他認為競委會是次出手，有助旅行社可公平競爭。