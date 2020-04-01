民政處拒撤旺角天眼 區議員：或覆核

升級解像度至4K 今屆推翻決定

更新天眼系統工程的決定是上屆油尖旺區議會決定，當時建制派主導的區議會通過150萬元撥款，更新西洋菜南街的天眼系統，包括將影像解像度由720p升級至4K，也擴大影像用途，警方可就任何刑事案件提取錄像等。現屆區議會早前通過動議推翻有關決定。

油尖旺區議會主席林健文表示，西洋菜南街已不再設立行人專用區，認為無需要再設置閉路電視。他說，即使違反合約中止工程，賠款要60多萬元；而更新天眼系統後，每年維修費則為30多萬元。他認為長遠而言，停止工程更划算。林亦指出區議會已通過動議否決撥款，質疑民政事務處繼續工程的合法性。他稱會積極考慮提出司法覆核，料會有勝算。

油尖旺區議會副主席、公民黨余德寶表示，在旺角設天眼系統是源於2008年時發生多宗高空投擲鏹水彈事件，警方多年來仍無法拘捕涉案者，加上行人專用區已於2018年取消，認為天眼已失去用處。余續說，建制派去年通過動議，容許警方就任何刑事案件提取錄像，擔心現時警權過大，警方會提取閉路電視片段作為其他用途。他又稱，把影像解像度由720p升級至4K，或會侵犯市民私穩。

民政事務處回覆區議員時表示，應先讓承建商完成工程，區議會之後可繼續討論提升後的閉路電視系統如何運作，以及如何加強保障市民私穩。處方強調，天眼鏡頭不會配備人面識別技術，使用錄像前必須經過包括區議會有關人士為成員的審核小組批准。