駐軍直升機大欖訓練失事 1日後公布 保安局稱無市民傷 按駐軍法調查

無交代機上傷亡涉事機型

駐港部隊新聞發言人韓鈾中校昨晚8時透過新聞處公布事件，稱前日下午駐軍一架直升機在大欖郊野公園一帶執行飛行訓練任務時失事，原因目前正在調查。新聞稿未交代機上駐軍有否傷亡、涉事機型及事發時間地點等詳情。

保安局發言人5分鐘後透過新聞處發稿，稱昨日收到駐軍知會得悉事故，事故並未涉及任何民居受損或市民受傷。發言人稱，駐軍會根據駐軍法處理及調查事件，局方會繼續與駐軍了解事件。

村民：霧中傳古怪巨響

本報昨向保安局、消防及民航處查詢更多意外資料，保安局回應稱，會與駐軍了解事件詳情。本報向消防查詢是否曾接報處理意外，消防處表示當日未收到相關報案。本報昨晚到大欖郊野公園一帶觀察，暫未見有任何直升機殘骸。

立法會議員朱凱廸昨在facebook引述目擊事件的八鄉村民稱，前日下午5時許聽到直升機聲，其後在八鄉謝屋村後山方向霧裏聽到「幾聲古怪巨響」，其後直升機聲消失，但因大霧見不到煙或火。該村民稱，其後有多架解放軍直升機輪流飛向後山方向，但因大霧沒前進多久便掉頭。朱又引述行山人士稱，昨早9時許在八鄉甲龍林徑附近見到解放軍和警察在現場設封鎖線。朱稱，事件反映香港政府最遲在昨早已知道發生意外。

根據《駐軍法》第7條，駐軍的飛行器、艦船和車輛等，不受香港特別行政區執法人員檢查、搜查和扣押。而《駐軍法》第11條則指，駐軍訓練、演習等軍事活動，涉及香港特別行政區公共利益的，應當事先通報特區政府。

曾任民航機師的立法會議員譚文豪稱，一般民航機意外均由隸屬運房局的民航意外調查機構調查，軍機意外則交由解放軍負責。他說，軍機及民航意外分開處理為國際慣例。譚質疑意外前日發生，有否需要隔一天才公布，因意外後涉及圍封及蒐證，或機上有人受傷需要送院，需要政府不同部門協調。他又說，當局應交代事先是否獲通報該處有軍事訓練。

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