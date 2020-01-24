【Emily】鄧炳強《開心鬼》做臨記 一日掙700

點新聞搵咗導演高志森同專欄作家屈穎妍專訪鄧炳強，一哥喺訪問中談及警隊士氣，話自己用信念影響同事，令警隊維持高士氣，「同事覺得工作係正義同有意義」。佢提到一定要愛惜同事，「同佢哋齊上齊落，最辛苦嘅工作我都想同佢哋一齊做」。

屈穎妍喺網媒專欄話，訪問當日一哥同高志森講，30幾年前見過對方，仲拍過佢嘅戲，原來佢曾客串高志森首次執導嘅電影《開心鬼》，一哥話當時佢讀大學，同同學一齊拍戲搵外快，一日有成700蚊。屈穎妍話高志森搵番呢套舊片，發現一哥出鏡10秒。

喺文匯同大公訪問中，鄧炳強透露處理一啲輕微罪行時，警方會嘗試用警司警誡方式，盡可能令年輕人唔需要留刑事案底、毁掉前途，但佢強調係按個別案件酌情處理，亦要視乎被捕年輕人有無悔改之心，「掟汽油彈梗係唔得啦」。