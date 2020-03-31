【Emily】批政府如與青年為敵 民主黨吳思諾拒續任青發會

Senia話青年人訴求好清晰，就係五大訴求，「政府成日話會虛心聆聽青年人嘅意見，根本就無」。佢指政府最近派錢但唔派畀18歲以下嘅人，根本係無合理理由，反映政府與青年為敵嘅心態更明顯。除咗吳思諾離任，前主播盤翠瑩亦會離任。

委員會副主席、華人置業主席劉鳴煒曾透露有意將青年事務工作交棒，但似乎交棒未成功，政府公布中，劉鳴煒會坐多一屆續任副主席，做多兩年。

8新委員無民主派政黨成員

名單中有8人屬新委員，當中無人係民主派政黨成員，其中藍家達喺工聯會做義工5年以上、彭穎生係寧夏回族自治區青聯常委，其餘新成員有小學教師、中學教師、大學生等。委員會主席、政務司長張建宗話，為進一步提升青年參與，讓委員會可更有效吸納青年意見，政府委任更多青年加入委員會。8個新委員平均年齡26歲。