跟入𨋢拖後梯 平田邨女童遭非禮

街坊聞女童呼救查看 男子逃逸

事發上周五晚上8時許，女童返回平旺樓寓所時，遭可疑男子尾隨進入大廈及乘搭升降機上樓。女童步出升降機時，遭對方強行拖至後樓梯，女童大聲呼救，街坊聞訊出門查看，男子事敗逃去。

平旺樓互委會翌日貼出告示，稱管理公司已指示保安加強各座的門衛保安，並呼籲居民乘升降機時加強留意陌生人。有街坊稱大廈保安非常鬆懈，近乎「自出自入」，形容「你喺門口敲門佢（保安）都會開畀你」。住在平旺樓近22年的年老街坊表示，過去屋邨治安不錯，但今次事件後感憂心，其22歲孫女不時要深夜外出上班，「8點幾都咁猖狂，11、12點點算？」

街坊稱大廈保安非常鬆懈

當區區議員陳易舜表示聯絡了女童家屬跟進，又稱平田邨近10多年時有風化案，尤其近日疫情下人人戴口罩，保安員難以辨認所有人身分，認為保安有需要加強，如查問進入大廈者的身分及安裝閉路電視，但要考慮保障居民的便利和私隱。

2018年3月及10月，一名男廚師先後尾隨兩名少女回平田邨寓所，待少女步出升降機時用衣物掩對方的口，企圖將兩女拖至後樓梯非禮，兩女極力掙扎及求救逃脫，男廚師最終被捕。