「蚊型」公營屋 藍田插針建兩幢

重置藍田北公共運輸交匯處

房屋署向觀塘區議會提交文件，建議使用位於藍田德田街以南、面積約0.18公頃的藍田（北）公共運輸交匯處，興建38層高的單幢大廈，提供約500個1至2人的公營房屋單位，預計可容納約560人，並重置現有的公共運輸交匯處。署方預計德田街項目可於今年展開，2026年完成。

提供約900伙 2026及31年落成

房屋署並建議使用位於藍田平田街以北、屬藍田邨範圍的公園，同樣興建單幢大廈，樓高41層，預料提供約400個公營房屋單位，容納約1120人。目前公園內的門球場設施，則會重置於德田街項目內。署方預計平田街項目於2026年展開，2031年完成。

另外，為地盡其用，政府在預算案內預留220億元推展「一地多用」項目，其中觀塘安達臣道石礦場 G2 地盤是首批「一地多用」項目之一。

發展局提交文件顯示，該地盤面積約8270平方米，將興建一幢樓高7層（包括兩層地庫）的綜合大樓，擬提供包括公共圖書館、社區會堂、體育館、長者日間護理中心、安老院舍、精神健康綜合社區中心、特殊幼兒中心等設施，兩層地庫則用作公眾停車場。

當局稱，土拓署正為綜合大樓做土地平整工程，預計2021年底前完成，期望能於2022年展開大樓興建工程，以配合安達臣道石礦場房屋入伙的時間表。