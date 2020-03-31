11月校長論壇衝突 科大生涉傷人被捕

科大學生會昨於facebook專頁稱，一名涉於去年11月6日校長論壇與他人碰撞的科大學生，昨早被警方登門拘捕，有律師跟進。科大學生會臨時會長黎煒進稱，學生會將蒐集當日片段，跟進事件。

科大：法庭頒令 向警提供資料

科大表示，就去年11月6日一個校內公眾論壇發生的暴力事件，科大聘請了一所國際獨立機構調查，調查期間校方接獲警方通知有人報案，法庭亦頒發手令，科大遂向執法部門提供其要求的相關資料。校方知悉今早有一名科大成員因事件被捕，將密切留意事態發展，如有需要會向該學生提供支援。

警方回覆查詢稱，接獲一名24歲男子報案，稱去年11月6日在科大校園內被多人襲擊，身體多處受傷，其後自行前往醫院治理。警方續稱，商業罪案調查科人員接手調查案件，昨於屯門區拘捕一名21歲陳姓本地男子，涉嫌傷人，被捕男子正被扣留調查。警方稱正跟進案件，不排除更多人被捕。

去年11月6日，科大校長史維於科大中庭廣場舉行校長論壇，其間一名穿白衣、操普通話學生離場時疑推跌他人，有學生立刻上前包圍該學生，其間有人向其揮拳，該名學生額角冒血。

（反修例風暴）