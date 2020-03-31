「開掛之達人」管理員提堂 稱非自願招認

報稱任保險經紀 控3項煽惑

報稱保險經紀的被告蕭張龍（32歲），控罪指稱他分別於去年11月12日、13日及18日，在香港非法煽惑流動應用程式Telegram的使用者，意圖使他人身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害他人；另指他於去年12月9日以同樣方式，以非法阻撓香港鐵路的路軌及公眾通道，對公眾造成滋擾。

據了解，涉案Telegram信息超過1300條，主要針對被告涉教唆殺害警員、教人製造氯氣彈及汽油彈並向港鐵設施、警員及警察宿舍等目標投擲，又涉教唆「搭黨鐵時一齊撳掣影響交通」，及約在12月指使堵路等。

涉教唆殺警 教人製氯氣彈汽油彈

控方申請將案件押後8星期，以待警方檢視涉案信息及被告的手機和電腦。辯方則表示，被告雖然有向警方招認，但非自願，會保留正式投訴的權利。裁判官最後下令案件押後至5月25日於東區裁判法院再訊，並駁回被告保釋申請，還押懲教署看管。

【案件編號：KTCC397/20】

（反修例風暴）