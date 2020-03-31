民權觀察：電槍美國殺人過千 是否引入 警：審視需要 檢視用武層次

就是否會引入電槍，警方回覆稱會考慮一切有助提升行動效能的方案，並審視需要、檢視武力使用層次，適時引進適合裝備及措施。

聯國指引稱可觸發心臟病腦癇

民權觀察昨日引述聯合國去年8月指引，稱電槍電流刺激人體肌肉收縮及失去活動能力，有可能觸發心臟病或腦癇。民權觀察又引述路透社資料，表示美國過去19年有最少1081人遭警察用電槍電擊後死亡。

民權觀察成員王浩賢說，警方已有橡膠子彈或布袋彈等多種非致命武器，質疑有否必要再引入電槍，「去年反修例運動，有示威者被警方橡膠子彈或布袋彈射中眼部，警方已被質疑違規，叫人怎有信心他們可適當地用電槍？」他說，認同警方在面對極大生命威脅下可使用橡膠彈或布袋彈，但須符合最低程度武力原則，包括不應瞄準頭等。

發起聯署 促全球生產商拒售

根據2020/21年度《財政預算案》，警隊專門用途的物料及設備，包括購買槍械及彈藥等開支，比上一個年度增加近兩倍，至逾6.1億元。王浩賢說，擔心部分開支是用於購買電槍等武器，促請警方購買任何新武器前須諮詢公眾。

王表示，現時掌握全球10間供應商有出售電槍，將發起聯署，要求生產商拒絕向香港警察售賣產品。

（反修例風暴）