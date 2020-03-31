打擊青年糾黨 警拘60人

最小12歲 搗毒窟武器庫

警方根據情報深入調查，本月22至29日採取「踏影行動」，偵破區內7宗案件，搗破一個專門招待青少年的無牌酒吧、武器庫及兩個供青年吸毒的單位，檢獲一把斧頭、一把開山刀、5支鐵通、逾300支酒精飲品，另檢21克可卡因、霹靂可卡因、冰毒、海洛英及約11.5萬元現金，相信為販毒得益。

警員於全港各處拘捕介乎12至49歲的32男28女，涉嫌襲擊致造成實際身體傷害、盜竊、藏有攻擊性武器、勒索、刑事恐嚇、非禮、販毒、藏毒等，當中4人涉嫌販運危險藥物遭檢控，案件已提堂。警方表示，被捕者有40人為24歲以下，當中15人報稱學生，其餘大部分報稱無業；7名男子有三合會背景，均屬屯門區內活躍社團。

屯門警區反三合會行動組盛尉仁督察指出，行動中偵破的3宗毒品案，涉案人會透過社交平台招攬毒品買家，其後以「快餐車」將毒品送到區內人少地方及大型酒吧附近交易。警方稱，大部分被捕青年已獲轉介非政府機構，由社工跟進。