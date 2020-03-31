專欄：「冠狀幣」一無是處？／文：章濤

我認為冠狀幣只是一件借社會大事撈快錢的黑心事，在一片爭議下難以站穩陣腳，相信是曇花一現。該團隊利用區塊鏈技術將死亡數字與代幣總數掛鈎，營造出一種隨着數量遞減、貨幣物以罕為貴的想像價值；雖然有說此幣能以區塊鏈技術記錄疫情，但應用區塊鏈技術不能篡改的特性已能做到，毋須發幣，而團隊所指每月向紅十字會捐贈冠狀幣亦只是贖罪券，即使無此幣一樣可捐錢或捐出其他加密貨幣。再者，若以金錢的三大用處，即計價、儲蓄、交易來看，冠狀幣無一符合，此幣只屬炒作。

唯一「價值」：助長黑心錢 加密貨幣再蒙污

這種因社會事件誕生，藉以在短時間內集資的區塊鏈應用或代幣，冠狀幣不是第一，亦不會是最後，只是在買賣過程中，買家以比特幣或以太幣於網上交易，不涉及任何國家的貨幣，故監管機構除了譴責、提醒，難以再有任何具體行動，令這些近乎騙案的集資事件一再重演，屢見不鮮。

冠狀幣的唯一價值，相信是助長了一群人在這場大災難中賺一筆黑心錢，令對幣市有興趣但又認識不深的投資者蒙受損失，同時也令本來已被污名化的加密貨幣再加上一重陰影，真正有破壞、無建設。

作者 章濤（UDomain 集團主席、無線科技商會永遠榮譽主席）

[章濤 財科暗戰]