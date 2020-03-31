網教考起資深教師 「金門橋背景」設成「金門橋口罩」 科學課直播 取景珊瑚缸吸睛

明報記者

張冬屏憶述，2003年SARS時「停課便是停課」，17年後，首次用Zoom上課，全部由零學起，不如年輕教師般「快上手」，「前一晚好緊張，不想甩漏」，幸得年輕同事互補；同授初中科學、入行兩年的葉子欣稱較易適應Zoom，但仍需培養教學觸覺，「教到某個階段，學生是否已明白？」

由零學起 幸年輕同事互補

用Zoom教學逾一個月，鏡頭前，具30年教學經驗的何進蘭表現熟練。回想初用時，她自言「雞手鴨腳」，「都要幾努力上手，要按很多掣……不知要按什麼，又不知有什麼彈出來」。何進蘭憶述，參與教師培訓時，多番設定虛擬畫面做背景，但不成功，「來來去去只有臉上口罩換掉虛擬圖案」，後來教師解釋，Zoom系統選取特定顏色投射圖案，偵測到她所戴上口罩為藍色，便往口罩投射。至正式Zoom上課時，她仍戰戰兢兢，靠學校IT組幫忙，「未慣在Zoom要swap（交換）畫面，不知所措時，他們站在我背後隨時支援」。

何進蘭又稱，之前課堂用PowerPoint輔助教學已算「較為傳統」，近日有年輕同事建議用Zoom配合Google Slides附加程式Pear Deck使用，實時收集學生答案。

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