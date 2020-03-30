【Emily】「武漢肺炎」防疫小冊 民政暫緩找尾數

謝偉俊等函民政署倡暫緩撥款

話因為冇寫灣仔區議會贊助

謝偉俊（Paul）、黃宏泰同林偉文早前去信民政署，批評小冊子製作期間，循道衛理中心冇畀區議員過目，建議暫緩撥款申請。Paul同Emily講，事件無關小冊子印「武漢肺炎」，問題係冇寫「灣仔區議會贊助」，會影響撥款。佢話呢類項目應有工作小組督導，質疑今次由楊雪盈一人處理；又批評防疫包採購程序未有諮詢其他議員。

楊雪盈：有灣仔區議會撥款字眼

楊雪盈反駁，小冊子有「灣仔區議會撥款」字眼，又話早前已講明疫情緊張，要以特別大會處理，又話唔一定要工作小組跟進，應該係負責團體處理流程。

睇番上星期二（24日）灣仔區議會會議，議會秘書話小冊子內文有寫「區議會撥款」字眼，呢類個案都會發還撥款，又話冇規定出版刊物要喺會議討論抑或傳閱處理。當日灣仔循道衛理中心署理協調主任吳麗君建議印製新單張放入防疫包。

灣仔民政事務處同Emily講，因為收到3個灣仔區議員電郵，要求循道衛理中心清楚交代製作防疫包同小冊子嘅來龍去脈等，民政處會適當跟進，包括向團體了解詳情、暫緩處理有關嘅發還撥款申請。