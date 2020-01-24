【Emily】談台灣，世衛高官斷了線 台媒質疑裝聾 WHO：台灣資格係取決於其他成員國

世衛噚日發聲明回應，話台灣嘅成員資格問題係取決於其他成員國，而唔係世衛員工；強調世衛一直都同台灣嘅專家緊密合作。

節目中，港台記者問及台灣問題時，艾爾沃德先呆咗幾秒唔出聲，之後話聽唔到問題，記者話可重複問題，但艾爾沃德叫記者問另一條，記者再追問台灣問題時，艾爾沃德疑似「cut線」。後嚟﻿視像重新連接，記者希望對方評價台灣抗疫表現，艾爾沃德話已講過中國嘅情况，又話觀察中國不同地區時，大家會發現佢哋做得唔錯。

央視話記者碰瓷 掛線回應乾脆

央視噚日喺微博發文，讚艾爾沃德拒畀台灣「以疫謀獨」，又話記者被掛斷電話後表情尷尬。央視微博嘅「#香港記者拿台灣問題碰瓷世衛組織」標籤，已有近2億閱讀。片段亦喺台灣瘋傳，當地傳媒質疑世衛「聽見台灣就裝聾」、避談台灣。

有人發動投訴港台挑撥世衛中國

全國政協委員彭長緯牽頭嘅「公營廣播關注組」則發起投訴行動，批評港台記者將國際衛生議題政治化，藉機挑撥世衛同中國嘅關係，質疑行為不專業，呼籲市民向通訊事務管理局、商經局同港台顧問委員會主席投訴。

曾話如感染病毒 想喺中國醫

艾爾沃德2月曾經率領國際專家小組去內地了解疫情，之後喺日內瓦開記招肯定內地抗疫措施，仲話「如果我感染病毒，我想在中國治療」。