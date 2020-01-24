【Emily】談台灣，世衛高官斷了線 台媒質疑裝聾 WHO：台灣資格係取決於其他成員國

【明報專訊】港台英文時事節目《The Pulse》最新一集，記者用視像方式訪問世衛助理總幹事艾爾沃德（Bruce Aylward），問到世衛會唔會重新考慮接納台灣成為成員，艾爾沃德疑似「cut 線」唔回應，新聞片段隨即喺網上瘋傳。記者嘅問題似乎觸及北京嘅神經，央視喺微博發文，批評港台記者「居心叵測顯而易見」，又話艾爾沃德嘅舉動係「最乾脆」嘅回應。唔少網民喺《The Pulse》嘅facebook專頁以英文留言讚揚港台，有人tag埋台灣總統蔡英文。
世衛噚日發聲明回應，話台灣嘅成員資格問題係取決於其他成員國，而唔係世衛員工；強調世衛一直都同台灣嘅專家緊密合作。
節目中，港台記者問及台灣問題時，艾爾沃德先呆咗幾秒唔出聲，之後話聽唔到問題，記者話可重複問題，但艾爾沃德叫記者問另一條，記者再追問台灣問題時，艾爾沃德疑似「cut線」。後嚟視像重新連接，記者希望對方評價台灣抗疫表現，艾爾沃德話已講過中國嘅情况，又話觀察中國不同地區時，大家會發現佢哋做得唔錯。
央視話記者碰瓷 掛線回應乾脆
央視噚日喺微博發文，讚艾爾沃德拒畀台灣「以疫謀獨」，又話記者被掛斷電話後表情尷尬。央視微博嘅「#香港記者拿台灣問題碰瓷世衛組織」標籤，已有近2億閱讀。片段亦喺台灣瘋傳，當地傳媒質疑世衛「聽見台灣就裝聾」、避談台灣。
有人發動投訴港台挑撥世衛中國
全國政協委員彭長緯牽頭嘅「公營廣播關注組」則發起投訴行動，批評港台記者將國際衛生議題政治化，藉機挑撥世衛同中國嘅關係，質疑行為不專業，呼籲市民向通訊事務管理局、商經局同港台顧問委員會主席投訴。
曾話如感染病毒 想喺中國醫
艾爾沃德2月曾經率領國際專家小組去內地了解疫情，之後喺日內瓦開記招肯定內地抗疫措施，仲話「如果我感染病毒，我想在中國治療」。