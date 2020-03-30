3億資助廢紙回收 廠商「行多步」製紙漿不受惠

環保署：非主流模式所需支援不同

環保署回應稱，現推出的服務合約，主要目的是針對國際紙價不斷下跌，透過服務合約維持操作鏈，讓本地廢紙回收得以持續。其他各種非主流運作模式，例如生產和出口紙漿等處理工序和成熟程度不同，所需支援模式並不相同，該署會繼續與業界商討，提供其他支援以滿足本地回收商，支援回收業升級轉型。

近年內地不斷收緊廢料進口門檻，2021年將全面禁止廢紙進口，本港廢紙回收業勢大受打擊。香港環保再造業可持續發展協會會長劉耀成表示，經濟不景加上疫情夾擊，3月廢紙回收量大跌約一半，只有約3萬噸，認為資助雖可解燃眉之急，但未能解決長遠問題，促政府與內地商討放寬本港廢紙入口。

環保署今日會就「紙料可回收物料回收服務」招標文件，亦即3億元的資助廢紙回收計劃，舉行網上招標簡報會。製造本地環保廁紙的Mil Mil喵坊，在元朗工業邨廠房回收紙包飲品盒及紙皮，製成紙漿，可直接向內地出口，毋須等待內地廢紙批文。不過，該公司聯合創辦人葉文琪表示，得知出口紙漿不獲資助，認為不但對「願意行多步」的業界不公平，更是懲罰，批評計劃扼殺業界創新。葉文琪認為，公司在本港自設廠房做濕漿原料出口，但標書列明，業界只能按已打包的廢紙申請補貼，變相限制業界只能以打包方式處理廢紙。他說：「政府公帑補貼原意是避免廢紙送到堆填區，喵坊將廢紙做原材料出口達到相同目的，睇唔到有乜理由不獲資助。」他說，若計劃最終不涵蓋濕漿紙，在沒有補貼下公司不敵競爭很大可能結業。

出口紙漿同樣減廢 批扼殺創新

所謂紙漿，就是將紙皮打碎，加水攪拌成濕漿，可直接向內地出口；至於紙包飲品盒，要先將複合物中的膠、金屬及紙分離，其中紙可製成紙漿。2018年全港每日棄置堆填區的紙包飲品盒約67噸，回收率近乎零。

根據招標文件，政府目標每月回收約4萬噸廢紙，承辦商按申報出口量獲補貼，並需要向前線拾荒者提供最低回收價，合約首6個月為每公斤0.7元，之後按市場價格調整。

明報記者 馬耀森