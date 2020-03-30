避抄牌輕撞巴士 的士司機不治 無表面傷痕 行家：午膳仍有講有笑

車滿雜物前座不載客 女兒：父特色

的士司機梁照來，69歲，意外後昏迷不醒，沒表面傷痕，救護員為其即場急救，再由救護車送院，搶救後證實不治。據了解，梁與家人居於深水埗樂年花園。其女兒稱，父親已駕的士「搵食」數十年，身體一向健康，車廂放滿雜物是父親個人特色，前座不載客，乘客只可坐後座，事後接獲警方通知父親離世，死因仍有待剖驗。據車輛資料，梁為登記車主，車輛是2001年首次登記的的士。

的士司機李先生稱，昨午1時許在東頭邨酒樓午飯時突聽聞抄牌，梁即跑回停泊在東隆道之的士，駛前約50米突撞向巴士車尾，惟見他面色轉紅，昏迷車廂，其後有救護車到場將他送院。李續稱，在酒樓吃飯時有講有笑，因政府剛實施限制每枱人數，有行家向遲到的梁笑稱「你一個人坐一枱」。李說，因梁為車主，其的士以往都是放滿雜物，包括前座及車尾箱，駕車亦很安全，沒聽聞過往有嚴重意外，但獲悉近年因車廂雜物多，已較少接載乘客，每日仍會朝九晚九開工，亦有游早泳習慣，不覺他健康有異。酒樓職員說，梁為熟客，有禮貌及有笑容，常相約的士行家在酒樓午飯，間中亦有晚飯鵲局。

意外後，的士車頭輕微損毁，車頭蓋微曲，前座、尾箱均見放滿報紙、膠袋、環保袋等雜物，車頭蓋與引擎間亦「攝」有毛巾、衣服等物件。