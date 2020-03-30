涉煽動製汽油彈 警拘Tg頻道管理員

網絡安全及科技罪案調查科警司莫俊傑表示，過去9個月，警方發現有人在社交平台散播仇恨言論及虛假資訊，例如煽動他人襲擊持不同意見者，製造汽油彈、鏹水彈等武器，佔路或堵塞鐵路，藉此分化社會、加深敵意及鼓勵不守法。經深入調查，鎖定一個涉案社交平台頻道，周五在屯門拘捕32歲男子，報稱任職銷售員，懷疑為頻道管理員。

莫俊傑續稱，頻道約有2.1萬人，當中有不少煽動性言論，如「鍛煉好自己準備作戰」，及鼓吹製造鏹水彈襲擊他人等，並指因涉及大量煽動性信息，將會關閉該頻道。行動中檢走相信涉案的一部手提電腦及手機，將與律政司研究頻道內容有否觸犯高等法院早前就「警員起底」頒下的禁制令。

頻道全刪 餘「警察移除內容」圖片

據悉，涉事為Tg「開掛之達人」頻道，被捕男子為頻道管理員，昨日有人以管理員身分上載一張警徽相片，寫有「此頻道的內容已被香港警察移除」，下方亦寫有法例。