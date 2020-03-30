工作26年將卸任 難忘夾屋交樓遇跌市

收樓即變負資產 自此籲量力入市

黃憶述，1990年代初樓價攀升，中產較難購買私樓，因此房協向政府建議推出夾屋計劃，予月入2.5萬至5萬元家庭申請，並以約市價六成開售樓花，大部分於1993、94年推售，但至1997、98年開始交樓時，卻遇上樓市大跌，前來收樓的業主均感苦惱，更有部分業主成為負資產，要求房協想辦法協助。

他說，當年夾屋事件引起社會很大迴響，此後房協每次推售新盤時，都會呼籲申請者要量力而為，因為買樓是人生重要決定，要經得起樓市波動，而銀行業界對申請者的壓力測試，亦較以往嚴格。

他續稱，今次疫情下樓市跌幅暫時較小，反映大部分業主仍未肯減價賣樓，「似乎業主覺得疫情過後，樓市仍會穩步上升」。

展望未來，黃傑龍稱，房協面對的挑戰包括應付財政壓力，以完成正展開的16個房屋項目；並需要與新一屆區議會保持互信處理事地區議題。

疫情下籲仍需增加土地供應

此外，曾擔任土地供應專責小組委員的黃傑龍表示，即使在目前環境下，政府亦需要繼續增加土地供應，包括支持政府使用棕地，並說許多棕地已荒廢或純粹用作貨倉，但承認不少棕地屬業權分散，需要政府牽頭發展。