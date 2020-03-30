黃傑龍：日後資助房屋棄開放式 稱為財政可持續 須市價六折售樓

明報記者 黃俊鋒

樓價熾熱下，政府前年修訂資助房屋定價機制，將售價與私樓市價脫鈎，改以申請人負擔能力為基礎，其中房委會上期及今期推售的新居屋，分別為市價五二折及五九折。新機制亦令房協未來資助房屋需下調售價，政府去年初推出新地價安排，減少收取房協興建資助房屋時的地價，由以往收取一半減至收取三分一的市值地價。

稱房協房委有分工

「房協樓有裝修 售價較高」

黃傑龍接受本報訪問時表示，以往房協的資助房屋一般以市價七折出售，在新地價安排下，日後出售的資助房屋料以約市價六折出售，「就可以打和」，不影響房協財政可持續性。他表示，房協及房委會在資助房屋供應有分工，「房委會興建的居屋是較簡單，業主需要做裝修，因此售價較平……房協的（資助房屋）會完成裝修，售價較高，但亦受到不少業主歡迎」。他形容，房協是提供另類資助房屋予市民選擇，亦是房協角色所在。

現時房協正籌備5個全新資助房屋項目，涉逾5200個單位，當中4個項目約4570個單位，分別位於啟德及觀塘安達臣道。黃傑龍表示，參考早前將軍澳翠嶺峰及屯門翠鳴臺銷售經驗後，未來新項目逾半為兩房單位，視乎地盤環境及開則情况，再訂定具體比例，亦會提供部分一房及三房單位，但表明不再提供只有約200呎、沒有間隔的開放式單位。

期望新項目開則四四正正

稱逾半人不介意黑廁

黃解釋，以往房協開則時會考慮提供開放式單位，認為令申請者較易上車及售價較平，但考慮過後，認為資助房屋屬於居住的樓宇，不是拿來炒賣的樓宇，而且開放式單位不適合業主組織家庭，「單身人士入去住，幾年之後，若他結婚或有其他原因，開放式單位都很不適合」。他又表明，日後新項目的房間希望做到「四四正正」，「入到去係覺得舒服的一間房，有窗或者有小露台等」。

黄傑龍稱，根據房協早前調查，逾半人表示不介意資助房屋單位是黑廁（即洗手間不設窗戶）及開放式廚房設計。他指出，若是黑廁，項目開則可「縮窄一點」，令單位較大；但若不准有黑廁，則需將開則拉長，才能讓光線照射入洗手間，變相令房間面積較小。

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