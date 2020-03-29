停車場失控衝閘直飈 司機被捕 私家車撞死人再撼輕鐵

過馬路途人被撞飛14米

現場為屯門大方街近輕鐵大興（南）站。昨早8時許，47歲陳姓女司機駕駛紅色本田Fit私家車，由大興邨停車場駛出，她離開時未有拍八達通卡，私家車先撞毁閘桿，衝出大方街交界時未有按指示牌左轉，並撞倒一名55歲鄧姓男途人，當時鄧正橫過馬路，被撞飛約14米外，身體多處受傷，昏迷倒地。私家車其後衝前，司機扭右軚，撞向一列準備駛入大興（南）站的輕鐵車頭，事後輕鐵列車及私家車並排停在路中，私家車車頭嚴重損毁，車頭蓋摺起，泵把脫落，司機位氣袋彈出，警方及港鐵人員到場調查。

中年女司機領車牌14年

消防及救護員接報到場，為重創倒地的鄧施行心外壓急救，他由救護車送往屯門醫院，經搶救延至近10時不治；輕鐵上則無人受傷。姓陳女司機報稱腰痛及腳受傷，同需送往屯門醫院治理，她通過酒精呼氣測試，其後涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕，已獲准保釋候查，4月下旬須向警方報到。案件交由新界北交通意外調查隊第2隊跟進，警方呼籲目擊者致電3661 3800與調查人員聯絡。據悉，涉事女司機有14年駕駛經驗。

根據車輛登記，涉事私家車車主為黃姓男子，報住屯門良景邨，私家車於2004年出廠，首次登記日期為2012年2月。輕鐵服務一度受阻，部分路線需改道，至昨早近11時服務逐步回復正常。