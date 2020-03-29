石屋彈藥案 3被告控管有槍械彈藥還押

兩學生 一無業有大學學位

3名被告依次為香港高等教育科技學院學生蔡康橋（20歲）、香港知專設計學院學生鍾浩軒（23歲）、無業的林嘉勤（23歲），同被控於今年3月26日在柴灣龍躍徑近黑角頭一間被棄置的屋內，無牌管有彈藥，即10發子彈、249粒9x19毫米彈頭和511粒混合款色彈殼。辯方透露，3人均分別與父母同住，首兩名被告為學生，第三被告有大學學位，曾任職海洋公園客戶服務主任，月入1萬元，但因受新冠肺炎疫情影響，海洋公園停止開放，第三被告因而停工作。

現場檢彈藥箭 未發現槍械弓

據了解，警方接報到場拘捕了3名被告，找到控罪書上所列彈藥，並在現場找到箭，但無發現弓和槍。警方之後到3人居住的單位搜屋，發現氣槍、氣槍槍管和配件、箭、刀、疑似箭頭的刀鋒等。

控方要求押後案件以作進一步調查和化驗證物，並透露不排除有其他疑犯。辯方有申請保釋，遭裁判官拒絕，下令3人須還押監房看管至7月17日。

【案件編號：ESCC485/20】