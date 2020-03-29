認公民力量「有意見」 不認為被丈夫拖累 容海恩：要選，黨內外都有出路

明報記者 何宛兒

李梓敬退出自由黨，參加新民黨初選，有指是中聯辦、公民力量不滿容海恩的表現，想逼走她。李梓敬參加初選後，與另外兩名參選的公力成員拍住亮相，上周日更遞表加入公力。究竟參選至退選期間發生何事，容海恩絕口不提。

她形容與公力是「手足」，承認自己有空間做得更好，「可能他們認為我少同佢哋傾偈，大家在不同崗位上忙碌，他們可以提醒我，講想我點幫助」；至於她會否視李梓敬為手足，支持他代表新民黨出戰新界東立法會選舉，她稱「到時（李梓敬勝出初選）才問我吧」。

外界印象「三年抱兩」

稱為人母更關注婦女議題

容海恩主動提到，議會中大家對她印象深的是「容海恩三年抱兩」，她說不能否認這是事實，但她認為做了母親才關注婦女、幼兒、新家庭的問題，看到不少政策缺漏，「可能其他人會覺得這是我特別之處」。有否被丈夫袁彌昌的政治立場所累，令建制派不信任她？她不認為有人因而對她有戒心。

形容與中聯辦互相幫助

容海恩在上屆立法會選舉前突然冒起，被冠以「西環契女」之名，取得3.6萬票當選。究竟她有沒有個人吸票能力？她表示難以釐定3.6萬票中幾多個人票、新民黨主席葉劉淑儀或新民黨的票，但希望自己再參選時票數有突破，相信有自己吸票的方法和粉絲。公開「反枱」有否影響她與中聯辦的關係？她說中聯辦「與我們的關係是互相了解互相幫助」，並稱不認為事件影響到她與葉太和新民黨的關係。至於自由黨榮譽主席田北俊說將組平台爭取立法會議席，有否與她接觸？容海恩說「無聽過，都唔知咩平台」。

在社會撕裂下，李梓敬自言「愈走愈藍」，容海恩堅持走「中間路線」，亦不用「藍色」標籤自己，自稱不是偏激的人，「如果再行兩個極端，社會會更撕裂」。她認為服務市民應不問顏色，透露有反修例事件示威者找她做法律諮詢，認為是因為她專業而取得對方信任。