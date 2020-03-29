修訂準則須設廁所 不包現有總站 巴士總站申增流動廁 3年未獲批

明報記者 畢嘉敏

一輛九巴前年2月在大埔公路翻側，造成19人死亡，政府之後成立獨立檢討委員會檢討專營巴士服務，委員會去年初提交報告，提出多項建議，包括建議政府在巴士總站為車長提供洗手間和休息設施。規劃署去年12月落實建議，修訂《香港規劃標準與準則》，訂明在巴士總站必須提供員工休息室及洗手間。運輸署表示，政府在規劃新巴士總站時，會依照新準則設站長室、員工休息室及洗手間的設施，例如規劃中的東涌新發展區。

不過，有關修訂並不適用於現有巴士總站。元朗公園總站是其中一個無洗手間的巴士總站，該站是九巴68E線的總站，車長若要用洗手間，要走路兩分鐘到元朗大球場或元朗游泳池，若球場或泳池有活動或關閉，則要走3分鐘山路到元朗公園，或走5分鐘到附近一個足球場上廁所。駕駛68E線的車長向小姐說，到附近廁所來回最快要5分鐘，若行車暢順，在總站休息時間約有10至20分鐘，但早上繁忙時間經常塞車，中間只有兩三分鐘休息時間，停車後要跑去廁所。

車長遇塞車去完廁所無得休息

汽車交通運輸業總工會主席陳兆華表示，不少現有巴士總站無洗手間，尤其是在屋邨內、較少線路的巴士總站，而車長若要到附近商場去廁所，來回或要5至10分鐘，「去得嚟就開唔到車（不能準時開車）」。他促政府除在新巴士總站設洗手間和休息室，也要加快處理現有巴士站增設洗手間的申請。

部分申請遭地區人士反對

九巴表示目前約有200個總站，大部分已有流動洗手間或附近有洗手間可借用，尚餘部分申請仍未獲批。新巴城巴表示，旗下路線共使用80多個巴士總站，當中約20個地點需安排設置流動化學廁，而在公眾地方設置流動廁所須向有關政府部門申請，審批程序一般需時多個月，不少申請因地區人士及相關持份者反對而拖延多時，甚至不獲批准。

運輸署稱，自2017年成立工作小組跟進及協調處理申請，成員包括政府產業署、地政總署及房屋署等政府部門，以及專營巴士公司。

至於元朗公園總站，九巴稱3年前已向政府申請增設流動洗手間，但至今未獲批。運輸署稱曾收到地區人士反對有關申請，九巴已遞交修訂，運輸署和民政事務處會再做地區諮詢。

陳恒鑌促運署盡快研究

林卓廷倡再與區會溝通

立法會交通事務委員會副主席陳恒鑌認為，即使現有巴士總站附近有商場，但商場關閉時間或早過尾班車時間，夜更車長無法去廁所。他促請運輸署及巴士公司盡快研究現有巴士總站是否可加裝流動廁所，至於地區反對，他認為運輸署應多些向居民解說。

立法會交通事務委員會委員林卓廷認為，新《準則》只針對新巴士總站，若環境許可，現有巴士總站也應加裝洗手間。他又說，今屆區議會組成與上屆很不同，即使之前部分加裝流動廁所的申請遭地區反對，運輸署亦應再與區議會溝通，只要衛生問題能處理好，相信地區不會反對。

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