港鐵向教大生交出8．31片段

事主：片長90小時 需時消化

港鐵指出，理解8．31事件受廣泛公眾關注，去年已將太子站及其他相關車站錄得的片段加密儲存，並保留3年。另外因應法庭判決，港鐵安排了獲授權者將相關閉路電視片段解密後，已遵從法庭命令，於限期內將太子站及荔枝角站有關時段的閉路片段交予梁耀霆一方，以作其訴訟之用。

梁耀霆稱，港鐵昨中午將片段交予其律師團隊，總片長達90小時，需時消化。據初步分析，片段已能辨認部分警員、梁當時行為及其身處環境，因片段有不尋常之處，要再仔細研究處理方法，不排除找專家驗證。他說會嚴格遵守法庭命令，不會詳述與民事訴訟無關的事，而他下一步行動是準備向警務處提出民事訴訟。

高院下令片段不得公開 僅限興訟

根據高院命令，相關獲准披露片段包括去年8月31日太子站晚上10時40分至翌日凌晨1時半，以及荔枝角站去年9月1日凌晨1時25分至2時的所有閉路電視片段。高院同時下令該些片段不得公開，只限作梁向警方興訟之用。

梁耀霆曾於去年9月1日在太子站涉嫌非法集結被警方拘捕，最終未被起訴。梁打算民事控告警方襲擊、非法拘捕或非法禁錮，遂入稟高院要求港鐵披露有關片段，以證明他當日受傷是由警方造成。

（反修例風暴）